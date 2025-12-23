„A ales calul greșit”. Marius Șumudică a analizat transferul de 1.000.000 de euro al FCSB

ADVERTISEMENT

Fanii celor de la FCSB încă sărbătoresc după victoria cu 2-1 în fața rivalilor de la Rapid. Gigi Becali a vorbit din nou despre transferuri, iar suporterii l-ar vrea pe Florinel Coman înapoi în lot. Marius Șumudică a auzit această ipoteză și a dat imediat verdictul.

Florinel Coman, revenire la FCSB? Vestea pe care fanii campioanei o așteaptă

Florinel Coman nu trece prin cea mai fericită perioadă a carierei. Deși este plătit regește la Al Gharafa, fotbalistul român nu prea joacă și pare că și-ar dori să revină în Europa. În sezonul precedent, acesta a jucat câteva luni sub formă de împrumut la Cagliari, în Serie A.

Gigi Becali ar putea da o adevărată lovitură. Ar aduce la echipă un jucător de echipă națională care, în trecut, a pus umărul serios la performanțele realizate de roș-albaștri.

Ce spune Marius Șumudică despre varianta Florinel Coman la FCSB. Antrenorul l-a distrus pe Dennis Politic

Marius Șumudică este de părere că Florinel Coman ar ajuta enorm FCSB dacă ar reveni în campionatul României. Antrenorul a dat de înțeles că ar avea un loc asigurat de titular în flancul stâng, întrucât Tavi Popescu nu este în formă, iar

„La cele zece meciuri pe care le mai au ca să prindă play-off-ul vor ochii jucători și vor mai aduce. Mai au și meciuri în cupele europene. E clar că Florinel e un jucător care poate face diferența. Are forță, picior, calități bune. Nu se poate face comparația. Dacă vor să îi dea șansă lui Tavi Popescu… Florinel ar putea rezolva problema flancului stâng.

El joacă bandă stângă în 4-3-3 și 4-2-3-1. Ar ridica nivelul de calitate. Totuși, jucătorii care revin la o echipă după ce au plecat foarte rar se ridică la același nivel. El e totuși un jucător de națională. Ar putea fi un restart.

Am văzut secvențe cu Politic doar la încălzire. Săracul, a fost cea mai proastă alegere. A luat calul greșit. Era cine era la Dinamo, era iubit de suporteri. Între timp a devenit Musi”, a declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.