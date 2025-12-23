Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

„A ales calul greșit”. Marius Șumudică a analizat transferul de 1.000.000 de euro al FCSB

Marius Șumudică nu a avut milă de jucătorul pe care Gigi Becali a plătit un milion de euro pentru a-l aduce la FCSB. Transferul pe care antrenorul îl sugerează.
Alex Bodnariu
23.12.2025 | 09:00
A ales calul gresit Marius Sumudica a analizat transferul de 1000000 de euro al FCSB
EXCLUSIV FANATIK
Marius Șumudică a vorbit despre căderea unui jucător de la FCSB
Fanii celor de la FCSB încă sărbătoresc după victoria cu 2-1 în fața rivalilor de la Rapid. Gigi Becali a vorbit din nou despre transferuri, iar suporterii l-ar vrea pe Florinel Coman înapoi în lot. Marius Șumudică a auzit această ipoteză și a dat imediat verdictul.

Florinel Coman, revenire la FCSB? Vestea pe care fanii campioanei o așteaptă

Florinel Coman nu trece prin cea mai fericită perioadă a carierei. Deși este plătit regește la Al Gharafa, fotbalistul român nu prea joacă și pare că și-ar dori să revină în Europa. În sezonul precedent, acesta a jucat câteva luni sub formă de împrumut la Cagliari, în Serie A.

Acum se vorbește despre o eventuală revenire la FCSB. Gigi Becali ar putea da o adevărată lovitură. Ar aduce la echipă un jucător de echipă națională care, în trecut, a pus umărul serios la performanțele realizate de roș-albaștri.

Ce spune Marius Șumudică despre varianta Florinel Coman la FCSB. Antrenorul l-a distrus pe Dennis Politic

Marius Șumudică este de părere că Florinel Coman ar ajuta enorm FCSB dacă ar reveni în campionatul României. Antrenorul a dat de înțeles că ar avea un loc asigurat de titular în flancul stâng, întrucât Tavi Popescu nu este în formă, iar Dennis Politic pare că a făcut o mare greșeală când a semnat cu roș-albaștrii.

EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui...
Digi24.ro
EXCLUSIV Avertismentul lui Diaconescu, după ce serviciile secrete americane au dezvăluit planul lui Putin în Europa: „Rusia nu neagă”

„La cele zece meciuri pe care le mai au ca să prindă play-off-ul vor ochii jucători și vor mai aduce. Mai au și meciuri în cupele europene. E clar că Florinel e un jucător care poate face diferența. Are forță, picior, calități bune. Nu se poate face comparația. Dacă vor să îi dea șansă lui Tavi Popescu… Florinel ar putea rezolva problema flancului stâng.

Aproape l-a desfigurat pe Andrew Tate și apoi i-a lăsat
Digisport.ro
Aproape l-a desfigurat pe Andrew Tate și apoi i-a lăsat "mască" pe toți: ce cuvinte a rostit

El joacă bandă stângă în 4-3-3 și 4-2-3-1. Ar ridica nivelul de calitate. Totuși, jucătorii care revin la o echipă după ce au plecat foarte rar se ridică la același nivel. El e totuși un jucător de națională. Ar putea fi un restart.

Am văzut secvențe cu Politic doar la încălzire. Săracul, a fost cea mai proastă alegere. A luat calul greșit. Era cine era la Dinamo, era iubit de suporteri. Între timp a devenit Musi”, a declarat Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

Marius Șumudică, analiză la sânge după FCSB – Rapid 2-1. „Spirit european în...
Fanatik
Marius Șumudică, analiză la sânge după FCSB – Rapid 2-1. „Spirit european în ADN” / „Arată foarte rău, fotbal fricos!”
Transfer uluitor pentru FCSB 2026: „Bate toate tratatele din medicină. Va merge în...
Fanatik
Transfer uluitor pentru FCSB 2026: „Bate toate tratatele din medicină. Va merge în cantonamentul din Antalya”. Exclusiv
L-a dat pe spate pe Gigi Becali: „E de pe altă planetă". Secretele...
Fanatik
L-a dat pe spate pe Gigi Becali: „E de pe altă planetă”. Secretele derby-ului FCSB – Rapid și cum a fost blocat Dobre
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
