A amenințat-o Liviu Dragnea cu moartea pe Gabriela Firea? ”M-am hotărât să spun cât mai multe lucruri”

Prezentă în luna iunie în platoul emisiunii 40 de întrebări de la Kanal D, Gabriela Firea a susținut că Liviu Dragnea a amenințat-o cu moartea.

Aflat duminică pe același scaun, fostul lider PSD a răspuns acestei acuzații, negând vehement că ar fi amenințat-o pe fosta primăriță a Capitalei

A amenințat-o Liviu Dragnea cu moartea pe Gabriela Firea?

“Niciodată și pe nimeni nu am amenințat cu moartea. Deci nu am amenințat cu moartea pe nimeni, nici pe Gabriela Vrînceanu Firea. Repet, daca ea are credința asta, dovezile astea, să meargă undeva să le spună”, a fost răspunsul lui Liviu Dragnea.

În vară fostul primar al Bucureștiului .

„Cred că întreaga țară a aflat care a fost relația mea cu Liviu Dragnea. Nu pot să-i fiu recunoscătoare că după ce am ajuns primar m-a abandonat total. Am fost lăsată singură și le spunea colegilor din ministere să nu fiu ajutată ca să nu cresc în sondaje.

M-a amenințat. Asta cu moartea rămâne de interpretat. Erau foarte multe amenințări în acea perioadă. Atunci am considerat necesar că trebuie să ajung la nivel public cu ele. Am avut nenumărate discuții cu Dragnea, îl rugam să-și țină promisiunile”, declara în luna iunie Gabriela Firea.

Liviu Dragnea: ”M-am hotărât să spun cât mai multe lucruri”

în perioada petrecută în penitenciar a decis că va face cât mai multe dezvăluiri, cu condiția să se afle în fața unui moderator care să-i adreseze întrebările potrivite.

“Eu în aștia doi ani și ceva în care am stat acolo am avut și posibilitatea să-mi curăț și gândurile și viața și m-am hotarat de asemenea să spun cât mai multe lucruri pentru că de câte ori spun ceva ma ușurez”, a spus Dragnea.

În spiritul noii sale înclinații către dezvăluiri, Liviu Dragnea a făcut declarații despre dosarul Referendumul, răspunzând la întrebarea “De câți morți ați fi avut nevoie ca să-l demiteți pe Traian Băsescu?”.

“De niciunul. Alea au fost acuzațiile, doamnă. 2 milioane de voturi fraudate, 3 milioane de voturi fraudate, morții care votează, metoda nu știu care. Asta au scris procurorii în rechizitoriu.

La instanță le-au respins toate aceste acuzații și eu am cam fost condamnat pentru ceva de care nu am fost acuzat în rechizitoriu. Se pare că e singurul caz din lume.

Eu am fost condamnat pentru că prin sms-urile trimise de la sediul de partid, stabilit in instanță că nu au fost trimise de mine, dar a zis instanța că trebuia să știu de ele, ar fi putut influența militanții PSD, care ar fi putut să studieze listele electorale permanente, care oricum erau publice și erau afișate peste tot și prin asta ar fi putut influența, ar fi putut încălca legea privind protecția datelor personale, aflând datele celor care aveau drept de vot, date care erau la vederea tuturor.

Eu pentru asta am fost condamnat și, acel proces, nu a constatat vreo fraudă pentru că n-avea cum să constate. N-a fost nicio legătură între mine și, nu știu, 7 voturi nu știu unde și 10 voturi în altă parte care se întâmplă la orice scrutin electoral.

La fond am luat 1 an cu suspendare și la recurs doamna Livia Stanciu, motivând, singura motivație, a dublat pedeapsa pentru că eu nici la recurs nu mi-am recunoscut vina.

E o problemă cu solicitarea asta către mine să-mi recunosc vina pentru a certifica acel dosar. Ăla a fost un dosar politic, doamnă”, a declarat fostul lider PSD.