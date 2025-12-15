A analizat cu bisturiul arbitrajul de la Rapid – Oțelul și a găsit DOAR o fază discutabilă: „Koljic să zică mersi că nu a luat roșu”

ADVERTISEMENT

, pe teren propriu, de Oțelul Galați, însă giuleștenii au reclamat faptul că au avut două penalty-uri nedate de către arbitrul partidei.

Analiză a arbitrajului de la Rapid – Oțelul

nu s-a ferit de cuvinte și a scos în evidență mai multe decizii discutabile pe care Cristian Moldoveanu le-a avut, care au dezavantajat echipa giuleșteană în opinia sa. Marius Șumudică spune că a fost o singură fază controversată ce nu a fost judecată corect de către arbitru, la duelul dintre Zivulic și Koljic.

ADVERTISEMENT

„În multe privințe sunt de acord cu ce spune Robert Niță, dar în același timp sunt și momente în viață pe care trebuie să le trăiești. Eu nu aș pune pe seama unei poze prestația arbitrului. Sunt trăiri ale unor oameni, îl înțeleg pe acest domn, Moldoveanu. Nu știu dacă perturbă o poză modul de arbitraj. Din punctul meu de vedere a făcut niște greșeli, nu flagrante, care au enervat mai mult. Dă așa o impresie că a fost trimis, dar eu nu cred asta.

E o fază la mijlocul terenului, când Christensen recuperează și scapă 3 contra 2 și e oprit din acțiune. Este acel corner, în minutul 45, se vede și nu este dat. În același timp eu consider că singurul penalty discutabil este doar faultul lui Zivulic, care din imprudență are o intervenție la Koljic. Chiar dacă mingea nu ajunge în direcția lui, eu cred că trebuia dat penalty, e un contact. Trebuie măcar chemat la VAR. Eu nu contest că nu este penalty”, a spus Marius Șumudică la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

Koljic putea să fie eliminat. Verdictul lui Marius Șumudică

De asemenea, fostul tehnician din Giulești e de părere că Elvir Koljic putea să fie eliminat pentru o lovitură aplicată fostului său coleg de la Rapid, Paul Iacob.

ADVERTISEMENT

„La fel cum la Petrila nu cred că e penalty, începe faultul în afara careului, după care îi dă drumul. E un contact care e 50-50 și consider că nu are intensitatea unui penalty. La faza cu Kramer, Koljic ar trebui să zică mersi că nu ia roșu, dându-i un cot în gură lui Iacob, clar. La faza cu Gojkovic e fault pe 16 metri și cel puțin cartonaș portocaliu. Astea sunt fazele”, a mai spus Marius Șumudică.

Rapid ar putea pierde primul loc în SuperLiga

Rapid traversează o perioadă dificilă, după ce a ajuns la a doua etapă fără victorie. Giuleștenii au remizat, 0-0, la Botoșani, iar ultima rundă a fost terminată cu un eșec, 0-2, cu Oțelul Galați. Acum, avansul față de locul 2, ocupat de Dinamo, este de doar un singur punct, și ar putea să se disipe după ultima partidă pe care Rapid o are în 2025.

ADVERTISEMENT

Pe 21 decembrie, echipa lui Costel Gâlcă va da piept, pe Arena Națională, cu FCSB. În tur cele două au fost parte dintr-o confruntare plină de suspans. Echipa roș-albastră a remizat cu giuleștenii, 2-2, după ce a avut un avans de două goluri. Elvir Koljic a marcat o dublă și a salvat un punct pentru echipa lui Gâlcă.