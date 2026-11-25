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Mihai Teja nu se grăbește să revină pe banca tehnică, deși a avut mai multe discuții cu echipe interesate de serviciile sale. Fostul antrenor de la FCSB, liber de contract după despărțirea de Metaloglobus, a dezvăluit în exclusivitate pentru FANATIK că își dorește un proiect serios, în care să aibă condițiile necesare pentru a face performanță.

Mihai Teja nu se grăbește să revină în SuperLiga! Ce condiții pune fostul antrenor de la FCSB

De-a lungul carierei, tehnicianul a pregătit formații precum Universitatea Cluj, Dinamo, Pandurii Târgu Jiu, Gaz Metan Mediaș, FCSB, FC Voluntari, FC Botoșani și Metaloglobus. Cea mai importantă provocare a venit în 2019, când Gigi Becali i-a încredințat banca tehnică a roș-albaștrilor.

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în plină luptă pentru campionat, însă aventura sa s-a încheiat după numai câteva luni. Roș-albaștrii au terminat sezonul 2018-2019 pe locul secund, la două puncte în spatele celor de la CFR Cluj. Ulterior, antrenorul și-a continuat cariera la alte formații din SuperLiga, ultima experiență fiind la Metaloglobus, echipă de care s-a despărțit în 2026.

Mihai Teja nu se grăbește să revină în antrenorat! „Nu ceva care să mă atragă”

Mihai Teja a recunoscut, în exclusivitate pentru FANATIK, că nu a dus lipsă de contacte din partea cluburilor, însă niciuna dintre variante nu l-a convins să revină pe bancă. Antrenorul nu vrea să accepte o ofertă doar pentru a reintra în circuit și preferă să aștepte o oportunitate care să îi permită să își pună în practică ideile. Între timp, își dedică o bună parte din timp familiei și afacerilor personale.

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„Am avut ceva discuții, dar nu ceva care să mă atragă sau ceva la care să pot să mai fac performanță. Deocamdată au fost discuții, dar nimic concret. Mă ocup foarte mult de businessurile personale, de familie, și în această perioadă chiar am fost un pic ocupat. Mi-aș dori să revin în fotbal. Îmi place rolul acesta de antrenor, chiar dacă în țară, la noi, e cam batjocorit și nu prea poți să faci exact cum ar trebui. Dar, până la urmă, e o adrenalină. E un microb, te naști cu chestia asta și e o plăcere să fii tot timpul acolo, chiar dacă e dificil, chiar dacă e greu, chiar dacă poți să faci infarct, cum a făcut săracul Eugen Neagoe. Dar tot te atrage!

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Mi-aș dori să reintru în circuit, undeva, la un proiect mai serios. Nu neapărat pentru bani, pentru că e puțin probabil să mă ia pe mine o echipă care să aibă foarte mulți bani. Eu tot timpul am fost la echipe care ori erau pe ultimul loc, ori erau cu un picior în divizia B, ori nu aveau bani deloc, ori erau în faliment sau în insolvență. Numai la echipele astea am fost!”, a declarat Mihai Teja, în exclusivitate pentru FANATIK.

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Mihai Teja: „Nu poți să faci miracole an de an”

Fostul antrenor al celor de la FCSB consideră că a fost nevoit să lucreze, în repetate rânduri, în condiții dificile, la cluburi aflate în lupta pentru evitarea retrogradării sau măcinate de probleme financiare. Teja susține că astfel de experiențe i-au limitat posibilitățile de a demonstra ce poate realiza pe termen lung. Chiar și așa, tehnicianul nu și-a pierdut ambiția și spune că performanța a cântărit întotdeauna mai mult decât salariul.

„Și atunci nu e ușor să încerci să arăți ce poți. O dată salvezi o echipă, mai salvezi una, mai joacă una bine, demonstrezi ceva, dar e greu. Nu poți să faci miracole an de an ca să dovedești. Dar asta e viața antrenorului. Aștept, îmi doresc să reintru în circuit și să ajung undeva unde să pot face în continuare performanță. De când m-am apucat de meseria aceasta, am fost un idealist și mi-am dorit foarte mult performanță. Performanța a contat, banii nu au contat neapărat. Pe unde am fost n-am avut salarii extraordinare.

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Eu cred că am făcut 200 de meciuri în Liga I, fără să am un nume extraordinar ca fotbalist. Mi-am făcut meseria, cred eu, foarte bine și fără să am un spate, un sprijin. Mi-am realizat visul într-un fel, dar, vă dați seama, ca oricine, îți dorești mai mult. Până la urmă, cum vrea Dumnezeu, cum se leagă lucrurile. Trebuie să ai și un sistem de relații foarte bun. Sunt foarte mulți antrenori, majoritatea jucătorilor care se lasă de fotbal vor să fie antrenori. Și atunci nu e ușor. Vremea trece și cam asta e”, a completat Mihai Teja, pentru FANATIK.