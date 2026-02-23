A antrenat FCSB și știe adevăratul motiv pentru care campioana e în pericol să rateze play-off-ul: ”Am vorbit cu jucătorii”

ADVERTISEMENT

Mihai Teja a stat pe banca celor de la FCSB în a doua parte a sezonului 2018-2019 și știe motivul problemelor pe care le au acum ”roș-albaștrii”. Antrenorul lui Metaloglobus a vorbit despre posibilitatea ca echipa campioană să rateze play-off-ul.

Din ce motiv ar putea FCSB să rateze play-off-ul

Chiar dacă va câștiga și ultimele două jocuri din sezonul regulat al SuperLigii, FCSB . Iar Mihai Teja a explicat de unde vin toate aceste probleme pentru ”roș-albaștri”.

”Am vorbit cu jucători de la FCSB, pentru că sunt niște băieți minunați. Am lucrat cu ei, au multă calitate, atât umană, cât și sportivă. Îmi face plăcere de fiecare dată când îi întâlnesc. Nu știu ce să spun de ce au ajuns în această situație, ei au echipă bună.

Dacă este o vină este tot la ei, trebuiau să fie serioși de la început. Au foarte mare calitate, e bucătăria lor, nu vreau să vorbesc eu despre FCSB. Noi trebuie să încercăm să mergem mai departe, nimic nu e pierdut”, a declarat Teja, la .

Unde s-a decis soarta întâlnirii cu FCSB

Revenind la duelul de pe Arena Națională, care a închis , antrenorul celor de la Metaloglobus a fost de părere că jocul s-a rupt după golul de 3-1, urmat imediat de eliminarea lui Mike Cestor.

”Am avut și noi ocaziile noastre și cred că am făcut o primă repriză bună. În a doua repriză s-a rupt jocul la Mike (n.r. – eliminarea lui Cestor). Prea ușor am pierdut mingea, iar adversarii clar te pedepsesc. Cestor are o experiență, de aceea l-am și pus azi să joace. Trebuie să aibă o liniște mult mai mare când vine mingea.

I-am spus să fie atent, urma să vedem cum suntem în joc, după care să vedem dacă-l schimbăm. Dar, până la urmă, nu știi ce se putea întâmpla. Puteam să-l schimbăm la pauză și să luăm același număr de goluri. Eu cred că acolo s-a rupt jocul, la golul 3 primit pe posesia noastră.

Pe mine mă preocupă Metaloglobus și soarta noastră. Vreau să încercăm să ne revenim cât mai repede după această înfrângere și să mergem în meciurile viitoare să scoatem ceva. Și aici voiam să scoatem puncte. Prima repriză a decurs destul de bine, dar se poate întâmpla orice într-un meci de fotbal”, a spus el.

Cum se poate salva de la retrogradare Metaloglobus

Întrebat dacă jucătorii săi s-au resemnat cu ideea că echipa va retrograda la finalul sezonului, Mihai Teja a atras atenția că dacă începi play-out-ul cu câteva victorii se pot schimba toate calculele.

”De ce să se resemneze jucătorii? Trebuie să mergem până la capăt! Trebuie să fim realiști, ăștia suntem, atât am putut sau atât putem. Dar nu o să cedăm niciodată! Mai sunt 11 meciuri în total, o să încercăm să scoatem ce putem. Dacă începi bine, cu 2-3 victorii…

Acum aștept meciul cu Craiova, va fi un meci greu. Aștept meciul cu Craiova, va fi un meci greu. Aștept meciul cu UTA, nu ne este teamă. Dar, trebuie să avem aceeași evoluție pe care am avut-o acum în prima repriză.

Ne-au omorât aceste greșeli încă din primul meci cu U Cluj. Aceste greșeli individuale… Cred că n-am jucat 3 meciuri la rând cu aceeași linie defensivă niciodată”, a afirmat Teja.

Fostul atacant de la FCSB, mesaj pentru noua sa echipă

Atacantul Daniel Popa, care a trecut și el pe la FCSB pentru o scurtă perioadă în sezonul 2024-2025 și care din această iarnă a venit la Metaloglobus, consideră că degeaba joci fotbal frumos dacă nu faci și puncte.

”Poate mult mai mult această echipă. A arătat în trecut, a avut meciuri bune. La CFR acasă a jucat foarte bine. Dar, cum am zis mai devreme, fotbalul se joacă pe puncte. Degeaba joci frumos dacă nu iei puncte. Lui Mister îi place foarte mult să joace fotbal, ceea ce e normal, până la urmă.

Doar că trebuie să jucăm și fotbal, dar să obținem și puncte. Când e de jucat fotbal jucăm fotbal, când e să ne apăram cu toții ne apărăm și ne dăm viața pe teren”, a declarat Daniel Popa, la .