A anunțat care va fi cheia „dublei” Universitatea Craiova – KuPS! „Singura modalitate de a avansa”

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Fundașul ghanez Clinton Antwi (26 de ani), care evoluează din 2022 la KuPS, a prefațat meciul contra Universității Craiova din prima manșă a turului 3 preliminar din UEFA Europa League. Africanul a anunțat că finlandezii au studiat în detaliu echipa pregătită de Filipe Coelho înainte de duelul care va avea loc joi, de la ora 18:00.

Fotbalistul lui KuPS a prefațat meciul cu Universitatea Craiova

Clinton Antwi a vorbit despre duelul pe care echipa sa, KuPS, îl va disputa contra Universității Craiova în Europa League și a numit singurul mod în care echipa sa ar putea obține calificarea în play-off. „Acesta este un moment cu adevărat interesant pentru noi și un meci important. Ne-am pregătit foarte bine. Aceasta este o oportunitate pentru noi să arătăm din nou cine suntem și că putem juca bine pe terenul nostru. Ne așteptăm la un adversar fizic și direct, cu multă viteză.

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De asemenea, credem că vor să păstreze mingea și să controleze jocul, dar suntem pregătiți și pentru asta. Avem multă calitate în propria noastră echipă, așa că putem egala nivelul lor. Am avut suișuri și coborâșuri, dar am și învățat multe. Trebuie să jucăm ca o echipă, să menținem spiritul ridicat și să luptăm din primul până în ultimul minut. Aceasta este singura modalitate de a avansa”, a spus fotbalistul african în cadrul unei conferințe de presă. .

KuPS, formă fabuloasă în campionat

Dacă în Europa a avut mari probleme, fiind învinsă în ambele manșe ale turului 2 preliminar al Champions League de azerii de la Sabah Baku, KuPS se află într-o formă extraordinară în campionatul intern. Adversara Universității Craiova are o serie de 12 meciuri fără înfrângere, ultimul eșec suferit fiind cel cu AC Oulu, 0-2, pe 2 mai.

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După 18 etape, campioana en-titre are 39 de puncte și ocupă primul loc în Finlanda, la 5 lungimi în fața celor de la Inter Turku. Echipa antrenată de Miika Nuutinen se poate concentra pe campionatul intern și pe parcursul din cupele europene, deoarece a fost eliminată din Cupă în faza sferturilor, fiind învinsă de cei de la VPS după executarea loviturilor de departajare. .