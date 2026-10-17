A apărut Dacia zburătoare după anunțul lui Elon Musk! „La noi e cu propulsie pe țuică!”

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Românii dau dovadă că sunt la fel de ingenioși ca și americanii. Dacă „partenerul strategic” de peste ocean inventează mașini zburătoare, noi suntem campioni la videoclipuri amuzante. Astfel, după anunțul lui Elon Musk că va produce Tesla zburătoare, românii au clonat rapid ideea, astfel că a apărut Dacia care zboară.

Românii au „inventat” Dacia zburătoare, după modelul Tesla

Într-un videoclip postat de creatorul de conținut Edsta este parodiat momentul în care „noul” Tesla Roadster urcă o rampă și își ia zborul. Imaginile, editate cu Inteligența Artificială, au înlocuit modelul de Tesla cu unul mai drag românilor: o Dacia 1310. Nu au lipsit nici comentariile amuzante, tipice românilor.

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„Frate! Asta-i mașina lui Harry Potter”, „E fake. Când era în aer nu au căzut din ea nici cârnați, nici un cățeluș care dă din cap, nici un porc viu…”, „Cine a zis că românii nu pot? La noi e cu propulsie pe țuică”, „Nu trece de inspecția tehnică. Scoate prea mult fum”, sunt doar câteva dintre comentarii.

Elon Musk a prezentat astăzi un prototip al Tesla Roadster, mașină care se folosește de propulsoare asemeni rachetelor Space X pentru a face diverse manevre și giumbușlucuri în aer. Mașina a fost controlată de la distanță în timpul demonstrației, pentru a nu „omorî pe cineva”, după cum a glumit miliardarul.

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Tesla Roadster este pariul pentru viitor al lui Elon Musk. Mașina a făcut o mică demonstrație

în timp ce se rotea prin aer și ateriza. „Se pare că viitorul are mașini zburătoare”, a scris Elon Musk pe X. „Mașinile zburătoare sunt reale. Are comenzi pentru a regla altitudinea, are propulsoare. Practic, poate zbura precum o rachetă, se poate rostogoli în aer și poate face acrobații.

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Prototipul nu este pus la punct din punct de vedere al siguranței, dar duce distracția la cel mai înalt nivel”, a mai anunțat Elon Musk. Desigur, greu de crezut că această mașină va primi vreodată în viitorul apropiat dreptul de a circula liber, însă Elon Musk e optimist că viitorul aparține navelor spațiale și mașinilor zburătoare. În teorie, un Tesla Roadster va avea un preț de pornire de 50.000 de dolari și o autonomie de aproximativ 400 de kilometri a bateriei.