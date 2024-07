A apărut o nouă infecție care sperie întreaga lume. E descoperită în China și e nemaiîntâlnită la om

Descoperirea, în China, a unei ciuperci infecțioase capabile să dea naștere la „mutanți hipervirulenți” îi îngrijorează pe medici și pe oamenii de știință. Cercetătorii de la Universitatea de Medicină din Nanjing, avertizează că temperaturile în creștere ar putea încuraja mutațiile care fac aceste ciuperci mai infecțioase și mai rezistente la medicamente.

Mutanți foarte virulenți

Următoarea pandemie va fi cauzată de o ciupercă? Este posibil ca oamenii de știință să fi găsit candidatul ideal: o ciupercă patogenă pentru om, capabilă să creeze mutanți foarte virulenți atunci când este expusă la temperatura corpului mamiferelor.

Ne vor învinge ciupercile? Această întrebare foarte serioasă a inspirat jocul video și serialul de succes The Last of Us. Și pe bună dreptate: tratamentele disponibile pentru a scăpa de ele sunt foarte limitate. Nu există , medicamentele antifungice sunt rare, iar ciupercile devin din ce în ce mai rezistente la ele. Pe scurt, această parte a lumii vii este supravegheată foarte atent de oamenii de știință din întreaga lume.

Cercetătorii au avut surpriza neplăcută de a descoperi că o nouă specie de ciupercă a infectat doi pacienți, necunoscuți între ei, ambii decedați din cauze diferite, fără să se știe noua specie a jucat un rol în moartea lor. Denumită Rhodosporidiobolus fluvialis, ciuperca devine din ce în ce mai periculoasă pe măsură ce temperaturile cresc. Confruntată cu temperatura corpului uman, aceasta s-a dovedit rezistentă la trei agenți antifungici utilizați ca tratament de primă fază fază: fluconazol, amfotericină B și caspofungină.

27.100 de tulpini de ciuperci analizate

Unul dintre pacienți era o persoană în vârstă de 61 de ani care a murit într-o unitate de terapie intensivă din Nanjing în 2013, iar celălalt era o persoană în vârstă de 85 de ani care a murit în 2016 după ce a fost tratată la terapie intensivă în din Tianjin. Raportul nu precizează dacă infecția fungică a contribuit în mod direct la decesul acestor pacienți sau dacă pur și simplu s-a întâmplat să fie infectați la momentul respectiv.

Oamenii de știință au făcut această descoperire după ce au examinat ciupercile prelevate de la pacienții din 96 de spitale din China între 2009 și 2019. În total, au fost colectate și analizate 27.100 de tulpini de ciuperci. Dintre acestea, doar R. fluvialis nu mai fusese observată la om până atunci.

Infecțiile fungice invazive, care atacă țesuturile aflate în profunzimea corpului, afectează mai ales persoanele al căror sistem imunitar este slăbit, din cauza infecției cu HIV sau ca urmare a administrării de medicamente imunosupresoare.

Infecțiile fungice, o amenințare majoră cauzată de încălzirea globală

Și asta nu este tot: experimentele efectuate pe șoareci au arătat că noua specie de ciupercă poate da naștere la mutanți hipervirulenți. De fapt, a fost capabilă să sufere mutații de 21 de ori mai repede într-un mediu la 37°C decât într-un mediu la 25°C. Aceasta este o veste îngrijorătoare pentru autorii studiului, publicat în revista Nature Microbiology, în care aceștia avertizează că „încălzirea globală ar putea favoriza evoluția unor noi ciuperci patogene”, scrie .

David Denning, cercetător în boli infecțioase la Universitatea din Manchester, care nu a fost implicat în studiu, a reacționat în coloanele revistei Science: „Aceasta este o descoperire pe cât de remarcabilă, pe atât de neașteptată, și este de rău augur pentru viitor. Cu toate acestea, mai mulți membri ai comunității științifice au avertizat să nu se tragă concluzii pripite, deoarece nu există până în prezent dovezi că această ciupercă este capabilă să se răspândească pe scară largă în rândul populației”.

De mai mulți ani, cercetătorii observă cu îngrijorare crescândă o creștere alarmantă a infecțiilor fungice în întreaga lume. Această creștere bruscă este strâns legată de o serie de factori de mediu și antropici, printre care încălzirea globală joacă un rol predominant.