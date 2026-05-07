A apărut prima predicție pentru finala Champions League! Cum cred englezii că se va termina PSG – Arsenal

Nici nu s-au stins bine ecourile semifinalelor Champions League că a și apărut prima predicție pentru finala în care se vor înfrunta PSG și Arsenal. Lupta pentru marele trofeu se va da pe stadionul Ferenc Puskas din Budapesta.

se va disputa cel mai important meci la nivel de cluburi. PSG visează cu ochii deschiși să-și apere trofeul câștigat anul trecut, în timp ce Arsenal este din nou și vrea să dea marea lovitură.

Jurnaliștii englezi au analizat în detaliu cele două formații și au stabilit nu numai învingătoarea, dar și scorul cu care se va încheia duelul. Astfel, aceștia sunt de părere că va fi o victorie la limită a parizienilor.

”Va fi o încleștare fascinantă între două stiluri diferite. Cele două echipe se reîntâlnesc, la 12 luni de la dubla din semifinalele sezonului trecut. Forța ofensivă a lui PSG din mandatul lui Luis Enrique o face favorită împotriva unui Arsenal extrem de cumpătat și de cinic, care încă nu a pierdut un meci în acest sezon de Champions League.

Credem că PSG va reuși să câștige la limită finală și să-și continue parcursul către măreția supremă, în timp ce Arsenal va pierde la limită, dar se va consola cu primul titlu în Anglia după 22 de ani. Credem că PSG va învinge cu 2-1”, a scris publicația .

PSG, avantaj moral înaintea finalei

PSG și Arsenal s-au întâlnit de nu mai puțin de trei ori în sezonul precedent al Champions League. Prima dată au făcut-o în grupa unică, atunci când londonezii s-au impus pe teren propriu cu scorul de 2-0.

Ambele au avut un parcurs excelent și s-au reîntâlnit în semifinale. Însă, Luis Enrique reușise deja să creeze echipa de vis și astfel francezii au câștigat ambele manșe, 1-0 la Londra și 2-1 la Paris, pentru ca apoi să meargă în finală și să zdrobească Interul cu 5-0.

Cum s-au calificat PSG și Arsenal în finala Champions League

La fel ca și în sezonul precedent, Arsenal a avut un parcurs fantastic în prima parte a competiției și a câștigat grupa unică reușind victorii pe linie, în timp ce PSG s-a pornit mai greu, a încheiat abia pe 11 și a fost nevoită să joace play-off pentru optimi.

Și aici au avut ceva emoții cu AS Monaco, de care a trecut cu scorul general de 5-4, dar apoi trupa lui Luis Enrique a defilat: 8-2 cu Chelsea și 4-0 cu Liverpool. În semifinale a apărut colosul Bayern Munchen și a ieșit un duel de zile mari. După un spectaculos 5-4 pe Parc de Princes, și cu un 1-1 și-au asigurat din nou locul în finală.

Față de anii trecuți, Arsenal a devenit o echipă mult mai calculată și mai cinică, iar acest lucru o arată și rezultatele din fazele eliminatorii: 1-1 și 2-0 cu Bayer Leverkusen, 1-0 și 0-0 cu Sporting Lisabona și 1-1 și 1-0 cu Atletico Madrid. Și astfel, ”tunarii” au ajuns la finala de la Budapesta fără să fi cunoscut gustul înfrângerii în actualul sezon de Champions League.