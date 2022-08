A apărut revista Taifasuri 897! La... taifas cu un mare actor de la Teatrul Mic Cristi Iacob! Editorial Fuego! Concurs nou, vedete, rețete, horoscop!

A apărut un nou număr al revistei TAIFASURI! Cu un nou editorial , cu noi interviuri captivante, cu secrete de vedete, cu noi rețete, și medicale, și culinare, cu „farmacia verde”, cu horoscop, cu anunțul unui nou concurs! Numai în revista TAIFASURI 897!

, alias , nu mai are nevoie de nicio prezentare. Îl cunoașteți toți. Este un artist complex, chiar „multilateral dezvoltat”, care cântă, compune melodii, scrie versuri, pictează.

Și, nu în ultimul rând, ci dimpotrivă, în fiecare duminică realizează și moderează apreciata emisiune „Drag de România mea!” pe TVR 2, cu invitați de marcă și muzică românească adevărată.

este de trei ani directorul onorific al revistei săptămânale TAIFASURI, în care publică, ediție de ediție, în fiecare joi, în pagina 2, un editorial-spectacol, cu gândurile sale sincere, emoționate și emoționante.

vă oferă mai jos câteva rânduri din editorialul lui din revista TAIFASURI 897 despre nevoia de echilibru.

„Am făcut acum câteva zile, pe 23 august, 46 de ani. Nu-i simt, nu-i percep și nici nu cred că au vreo importanță în economia vieții și a sufletului meu. Sunt doar o banală cifră, nici mică, nici mare, care adună experiențe și dorință de muncă și de a face lucruri extraordinare în continuare.

Răspund provocărilor de orice fel, am energie și sunt gata mereu să fiu la fel de puternic și luptător. Sunt un artist independent, care știe ce vrea, care muncește pentru fiecare parte a activității sale și care nu are deloc vanități, considerând că e loc pentru toată lumea sub soare.

N-am nici dorințe mărețe de la nimeni. Tot ce mi-aș dori ar fi ca lumea să…”