A apărut revista Taifasuri 931! Super-interviu exclusiv cu Ilinca Vandici, vedeta de la „Bravo, ai stil!”/Kanal D2! Editorial Fuego. Farmacia verde, religie, rețete, horoscop, concurs!

Este joi, este revista ! Este revista , este ! Editorial ! este un artist complex, care cântă, compune melodii, scrie versuri, pictează. Și, nu în ultimul rând, ci dimpotrivă, în fiecare duminică realizează și moderează apreciata emisiune „Drag de România mea!" pe TVR 2, întotdeauna cu invitați de marcă și muzică românească adevărată.

este de 3 ani directorul onorific al revistei săptămânale , în care publică, ediție de ediție, în fiecare joi, în pagina 2, un editorial-spectacol, cu gândurile sale sincere, emoționate și emoționante. Editorial despre „Minunea de la nai – Mădălina Lupu".

„Acum vreo 8 ani, la Pitești, înaintea unui spectacol de-al meu de la Teatrul «Alexandru Davila», loc în care-am fost angajat vreo 16 ani, mi-a fost prezentată o fată. Avea 11 ani, era timidă, plăpândă și ținea în mână un nai… care era stricat!

Mi-a cântat divin și de atunci am zis că voi face tot posibilul să ajut acest copil să meargă mai departe. Prin proiectul ART BY FUEGO, am sprijinit-o pe Mădălina Lupu, și-a luat un nai nou și de acolo parcursul ei a început să strălucească.

A mers alături de mine în trei turnee naționale, în multe evenimente și a evoluat frumos. Să vă spun ceva despre acest copil aparte. Mădălina Lupu este…”