A apărut un nou trailer pentru The Batman. Robert Pattinson, în rolul principal. Ce personaje au mai fost prezentate

A apărut un nou trailer pentru The Batman. Robert Pattinson, în rolul principal

După primul trailer lansat în urmă cu aproximativ un an, au fost o mulțime de discuții în mediul online despre noul film, The Batman. Acum, producătorii au decis să lanseze un nou trailer complet în care apar și în alte personaje. Catwoman și Penguin.

Imediat toți cei care au vizionat imaginile și-au dat seama că personajul interpretat de Robert Pattinson este prezentat într-o lumină cu totul diferită față de ceea ce știau urmărind filmele în care Michael Keaton, Christian Bale și Ben Affleck i-au dat viață eroului.

De data aceasta, Batman este mult mai întunecat, mai violent și își atacă dușmanii cu o agresivitate care nu a mai fost întâlnită în celelalte filme.

Matt Reeves, regizorul filmului, declara că personajul principal se confruntă cu propria obscuritate.

“Povestea urmărește primele zile de când Batman își ia rolul de super erou și în niciun caz nu este perfect. Unul dintre lucrurile interesante pe care le veți vedea este modul în care el învață să fie Batman.(…)

Fără să fie o poveste originală, va ajunge să atingă și originile sale. Este o poveste plină de mister și acțiune, dar și foarte personală pentru personaj”, spunea regizorul filmului.

Matt Reeves l-a lăudat pe Robert Pattinson pentru felul în care a interpretat rolul, spunând că după părerea sa acesta are sufletul personajului.

Din distribuția filmului mai fac parte Paul Dano, Zoë Kravitz, Colin Farrell, Zoe Kravitz, Andy Serkis, Peter Sarsgaard, John Turturro şi Jeffrey Wright.

The Batman este așteptat în cinematografe în luna martie a anului următor.

Cine este Robert Pattinson

Robert Pattinson a devenit cunoscut după ce a jucat în seria Amurg, unde i-a dat viață personajului principal, Edward Cullen. Din acel moment a devenit extrem de popular și a fost desemnat și cel mai frumos bărbat din lume.

Printre filmele în care a mai jucat amintim: How To Be, Little Ashes, Harry Potter și Pocalul de Foc. Water for Elephants, Cosmopolis, Good Time sau King.