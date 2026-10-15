Sport

A auzit despre posibila revenire a unui jucător la FCSB și a reacționat categoric. Mihai Stoica: „Sub nicio formă!”

Mihai Dragomir
15.10.2026 | 18:00
A auzit despre posibila revenire a unui jucator la FCSB si a reactionat categoric Mihai Stoica Sub nicio forma
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Mihai Stoica contestă revenirea lui Andrei Cordea la FCSB. Foto: Colaj FANATIK.
Mihai Stoica nici nu discută. Cum a reacționat președintele FCSB-ului când a auzit despre posibila revenire a unui jucător la echipa „roș-albastră”.
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Andrei Cordea (27 de ani) este unul dintre cei mai importanți jucători de la CFR Cluj. Numele său a fost legat de un transfer la Universitatea Craiova în mercato de vară, iar acum de o posibilă revenire la FCSB. Mihai Stoica a auzit acest scenariu și l-a respins categoric, declarând că fotbalistul se simte mult prea bine la actuala echipă.

Mihai Stoica neagă posibila revenire a lui Andrei Cordea la FCSB

Andrei Cordea a revenit în România la CFR Cluj, în vara anului 2025. Extrema dreaptă a devenit o piesă esențială în echipa ardelenilor, contribuțiile sale ajutând formația din Gruia în multe momente delicate traversate până acum. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Andrei Cordea a pierdut dintr-un foc 180.000 de euro la fosta campioană a României, deși se putea transfera la Universitatea Craiova în ultima perioadă de mercato.

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El a rămas la echipa patronată de Neluțu Varga, însă numele său a fost legat recent de o posibilă mutare la FCSB. Mihai Stoica a auzit acest scenariu și a respins cu fermitate orice transfer de acest gen. „El se simte foarte bine acolo, a și spus că se simte extraordinar, că joacă pentru suporteri. Nu se pune problema. Sub nicio formă! Nici măcar nu s-a discutat”, a spus Mihai Stoica, la TV Prima Sport.

Unde pleacă, de fapt, Andrei Cordea

Prestațiile fotbalistului român l-au menținut prezent în atenția mai multor formații. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că Andrei Cordea o părăsește pe CFR Cluj în iarnă și merge în China. Cotat la 3 milioane de euro, Cordea poate aduce o sumă importantă în conturile ardelenilor, afectați în continuare de insolvența în care au intrat în toamna acestui an. Marius Șumudică a recunoscut în exclusivitate pentru FANATIK că el s-a opus plecării inițiale a fotbalistului la Universitatea Craiova.

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Andrei Cordea, loial CFR-ului. Declarația de dragoste pentru echipa din Gruia

CFR Cluj vine după succesul cu FC Argeș în etapa a 11-a din SuperLiga, consemnat cu 1-0 la Mioveni. După meci, Andrei Cordea a reacționat, vorbind printre altele și despre faptul că a rămas la echipa din Ardeal. Jucătorul a mărturisit că iubește clubul și că se simte foarte bine: „Am respect foarte mare pentru acest club. Principalul motiv pentru care am rămas este că aici mă simt ca acasă, mă simt bine alături de suporteri, mă simt iubit, pot să fac ce doresc eu”. De menționat este și faptul că Andrei Cordea a fost unul dintre fotbaliștii cu care ardelenii, aflați în insolvență, nu au discutat diminuarea salariului.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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