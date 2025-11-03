A avut golul de 3 puncte în gheată și și-a găsit cu greu cuvintele după Petrolul – Botoșani 0-0: „Putea să mă schimbe înainte de penalty”

ADVERTISEMENT

Zoran Mitrov a ratat șansa de a lua toate punctele pentru echipa sa, după ce a ratat un penalty dictat în favoarea lui FC Botoșani în finalul partidei cu FC Petrolul Ploiești. Tânărul fotbalist a fost schimbat imediat după ratare și a fost extrem de dezamăgit la finalul partidei.

Zoran Mitrov, cu moralul la pământ după FC Petrolul Ploiești – FC Botoșani 0-0

Petrolul Ploiești și FC Botoșani și-au împărțit punctele în ultimul meci al turului de campionat regulat al SuperLigii. Partida a fost una de uzură și niciuna dintre echipe nu a reușit să înscrie, deși moldovenii au avut ocazia să dea lovitura pe final dintr-un penalty.

iar Leo Grozavu l-a desemnat ca executant al penalty-urilor pentru moldoveni. În meciul de la Ploiești, Mitrov a ratat, iar la finalul meciului s-a arătat destul de demoralizat, fiind conștient că a trecut pe lângă ocazia de a obține cele trei puncte. Cu toate astea, FC Botoșani termină turul campionatului pe primul loc:

„Cred că a fost bătut foarte prost, îmi pare rău pentru colegi, știu cât au muncit meciul ăsta, pe un teren greu, îmi cer iertare, sper să câștigăm cu Farul. Putea să o facă și înainte (n.r. să îl schimbe Grozavu). (n.r. Despre faptul că Botoșani e lider) E o mare surpriză, dar știu cum ne-am pregătit în vară, știu cât pune mister preț pe fotbal, pe ce se întâmplă aici, am făcut un cantonament foarte reușit”, a spus Zoran Mitrov la flash-interviu, conform

Basarab Panduru l-a taxat pe Zoran Mitrov. Ce l-a nedumerit pe fostul internațional

La Fostul internațional nu înțelege de ce Leo Grozavu a ales să-l scoată la două minute de la ratare, fiind înlocuit cu Andrei Dumiter:

„(n.r. – A bătut rău?) Nu e vorba de rău, de nerău, am spus că nu e bine. Mi se pare că mai rău de atât nu poți să tragi. Ai dat tare la un metru de centrul porții, mai slab de atât nu mai poți. Interesant este de ce este schimbare la un minut de la penalty. Se poate întâmpla să ratezi, că nu ești Calhanoglu să ratezi una din 30. Nu e vorba dacă e desemnat sau nu, ci că a fost imediat schimbarea și te întrebi ce se întâmplă”, a spus Basarab Panduru, la

Ce a spus Andrei Miron, căpitanul lui FC Botoșani, despre ratarea tânărului fotbalist

Andrei Miron și-a redescoperit pofta de joc la FC Botoșani, echipă de unde FCSB l-a luat în urmă cu mai mulți ani. El a fost un jucător important pentru campioana actuală a României timp de mai multe sezoane, însă în ultima vreme devenise o umbră a jucătorului ce dădea siguranță în defensiva bucureștenilor. Andrei Miron, căpitan la FC Botoșani, pare că a renăscut în acest sezon odată cu echipa și arată foarte bine pe teren.

Stoperul moldovenilor a dezvăluit că nu este supărat pe Mitrov că a ratat șansa de a aduce victoria în meciul de luni seară. Totodată, el a declarat că nici nu se pune problema ca el sau orice alt jucător să se gândească la titlu în acest moment: „Am controlat jocul, am avut posesia. Petrolul și-a dus misiunea până la capăt. Cred că sunt mulțumiți cu acest egal. Au închis foarte bine spațiile, s-au apărat bine și au obținut un punct. (nr. dacă e supărat pe Mitrov) Nu se pune problema. Penalty-ul se ratează. Se întâmplă. Mergem mai departe. Până la urmă am câștigat un punct în deplasare. E un punct foarte bun. Nu am primit gol, iar echipa are un moral bun.

Eram sigur că vom face un campionat bun pentru că ne-am pregătit foarte bine. Jucătorii care au venit s-au integrat foarte bine în echipă. Cred că este un loc meritoriu. Avem forță. Dacă vă uitați la banca noastră de rezerve nu se văd diferențe, nici în atac, nici în apărare. (n.r. de titlu) E prea mult. Obiectivul nostru clar a fost evitarea retrogradării. Dar când ai asemenea parcurs aș fi naiv să zic că nu vrem să jucăm în play-off. Clar ne dorim să jucăm în play-off. Prima dată să fim acolo, după e clar că vom vrea mai mult”, a spus Andrei Miron, conform sursei citate anterior.