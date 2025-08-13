News

A avut grijă de ea ani la rând. Ce cadou i-a lăsat o bătrână unei badante din România. I-a schimbat viața

O româncă din Italia a primit un cadou neașteptat din partea bătrânei pe care a îngrijit-o. Nepoții femeii au dat-o în judecată, dar nu au câștigat.
Mădălina Cristea
13.08.2025 | 15:18
A avut grija de ea ani la rand Ce cadou ia lasat o batrana unei badante din Romania Ia schimbat viata
Ce cadou a primit o româncă de la bătrâna pe care a îngrijit-o. I-a schimbat complet viața. Sursa foto: Unsplash

O româncă de 45 de ani din Italia, care a îngrijit ani la rând o bătrână de 92 de ani din Brescia, a primit prin testament casa acesteia. Decizia a fost luată chiar de bătrână, care a recunoscut că îngrijitoarea i-a oferit atenția și grija pe care nu le-a primit niciodată de la propriii nepoți.

ADVERTISEMENT

Ce cadou a primit o badantă din România din partea unei bătrâne pe care a îngrijit-o

Cei șase nepoți nu au fost de acord și au contestat testamentul în instanță. Ei au susținut că românca ar fi profitat de starea de sănătate a bătrânei pentru a obține casa. Însă pensionara s-a prezentat la controalele medicale și a demonstrat că este perfect lucidă și conștientă de decizia sa.

Antoneta, îngrijitoarea româncă, a fost acuzată că ar fi obligat-o pe bătrână să-i doneze imobilul și să-i dea 9.000 de euro pentru taxele notariale. În acest timp, pensionara a fost dusă într-un centru de îngrijire, iar românca nu a mai avut voie să o îngrijească, scrie Rotalianul.ro.

ADVERTISEMENT

În instanță, avocata româncei a prezentat copia testamentului și o scrisoare semnată de bătrână. În aceasta, pensionara le explica nepoților că se simțise abandonată și că a decis să lase casa îngrijitoarei, iar magazinul pe care îl avea l-a lăsat familiei.

Nepoții au dat-o în judecată pe româncă, dar au pierdut procesul

Bătrâna sublinia că a primit de la Antoneta afecțiune și sprijin pe care nu le-a avut niciodată din partea rudelor. Ea a cerut ca deciziile ei să fie respectate și ca românca să își poată trăi viața în liniște. „Am avut de la această femeie (de la îngrijitoarea româncă, n.r.) atenția și afecțiunea pe care nu am primit-o niciodată de la voi. Vă cer și doresc în mod deosebit ca deciziile mele să fie respectate, pentru că vreau să dau posibilitate Antonetei să-și  trăiască viața liniștită și cu demnitate”, se arată în scrisoarea magistraților.

ADVERTISEMENT
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea...
Digi24.ro
Vladimir Soloviov: războiul nu se termină după întâlnirea din Alaska. Care e următoarea țară vizată de „o operațiune militară specială”

Procurorul italian Marzia Aliatis a discutat personal cu pensionara și a confirmat că aceasta este lucidă și conștientă. „Bătrâna de 92 de ani este lucidă și conștientă de tot ceea ce afirmă”, a declarat în instanță omul legii.

ADVERTISEMENT
Nu și-a chemat propriul copil la meciul de retragere! Mama nu a stat...
Digisport.ro
Nu și-a chemat propriul copil la meciul de retragere! Mama nu a stat pe gânduri: "La revedere"

În final, instanța a validat testamentul și a decis că donația este legală și nu poate fi contestată. Acum, românca vrea să o aducă pe bătrână înapoi la ea acasă, fiind de părere că aceasta nu ar fi trebuit să ajungă într-un azil. „Mă voi adresa unui judecător ca să o pot aduce acasă și să am grijă de ea, nu ar fi trebuit să ajungă niciodată într-un azil”, a spus femeia.

ADVERTISEMENT
Toate instituțiile din subordinea lui Bolojan ar urma să concedieze 20% din angajați....
Fanatik
Toate instituțiile din subordinea lui Bolojan ar urma să concedieze 20% din angajați. Câți bani s-ar economisi la buget
El este Mircea, românul care și-a dat viața pentru a salva caii și...
Fanatik
El este Mircea, românul care și-a dat viața pentru a salva caii și un bătrân din incendiul uriaș din Spania. Doi copii au rămas fără tată, iar familia are nevoie urgentă de ajutor
Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare, acuzat de fapte ilicite de compania de stat...
Fanatik
Ministrul de Finanțe Alexandru Nazare, acuzat de fapte ilicite de compania de stat în a cărei conducere a fost. Ce se întâmplă cu dosarul
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea
Mădălina Cristea- Bălăceanu este redactor pe zona de News la Fanatik. Și-a început cariera jurnalistică la Evenimentul Zilei și Capital, apoi a fost parte din echipele redacționale ale site-urilor Mainnews.ro, Puterea.ro şi Ştirile ProTV
Parteneri
Șocant! Un fost fotbalist de la Rapid și FCSB ar fi ajuns pe...
iamsport.ro
Șocant! Un fost fotbalist de la Rapid și FCSB ar fi ajuns pe străzi: 'Nu mai știe nimic despre el. Este într-o situație foarte, foarte grea'
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Nu rata numărul 1046 al revistei Taifasuri!
  • Pachet special: revista + 3 CD-uri, la superpreţul de 19,99 lei
A apărut noua revistă Taifasuri
  • Interviu de colectie cu Cezara Dafinescu despre preţul succesului
  • Farmacia verde, sănătate, dietă, frumuseţe şi multe altele
Acum la toate punctele de presă din România!