A avut grijă de ea ani la rând. Ce cadou i-a lăsat o bătrână unei badante din România. I-a schimbat viața

O româncă de 45 de ani din Italia, care a îngrijit ani la rând o bătrână de 92 de ani din Brescia, a primit prin testament casa acesteia. Decizia a fost luată chiar de bătrână, care a recunoscut că îngrijitoarea i-a oferit atenția și grija pe care nu le-a primit niciodată de la propriii nepoți.

Ce cadou a primit o badantă din România din partea unei bătrâne pe care a îngrijit-o

Cei șase nepoți nu au fost de acord și au contestat testamentul în instanță. Ei au susținut că românca ar fi profitat de starea de sănătate a bătrânei pentru a obține casa. Însă pensionara s-a prezentat la și a demonstrat că este perfect lucidă și conștientă de decizia sa.

Antoneta, îngrijitoarea româncă, a fost acuzată că ar fi obligat-o pe și să-i dea 9.000 de euro pentru taxele notariale. În acest timp, pensionara a fost dusă într-un centru de îngrijire, iar românca nu a mai avut voie să o îngrijească, scrie

În instanță, avocata româncei a prezentat copia testamentului și o scrisoare semnată de bătrână. În aceasta, pensionara le explica nepoților că se simțise abandonată și că a decis să lase casa îngrijitoarei, iar magazinul pe care îl avea l-a lăsat familiei.

Nepoții au dat-o în judecată pe româncă, dar au pierdut procesul

Bătrâna sublinia că a primit de la Antoneta afecțiune și sprijin pe care nu le-a avut niciodată din partea rudelor. Ea a cerut ca deciziile ei să fie respectate și ca românca să își poată trăi viața în liniște. „Am avut de la această femeie (de la îngrijitoarea româncă, n.r.) atenția și afecțiunea pe care nu am primit-o niciodată de la voi. Vă cer și doresc în mod deosebit ca deciziile mele să fie respectate, pentru că vreau să dau posibilitate Antonetei să-și trăiască viața liniștită și cu demnitate”, se arată în scrisoarea magistraților.

Procurorul italian Marzia Aliatis a discutat personal cu pensionara și a confirmat că aceasta este lucidă și conștientă. „Bătrâna de 92 de ani este lucidă și conștientă de tot ceea ce afirmă”, a declarat în instanță omul legii.

În final, instanța a validat testamentul și a decis că donația este legală și nu poate fi contestată. Acum, românca vrea să o aducă pe bătrână înapoi la ea acasă, fiind de părere că aceasta nu ar fi trebuit să ajungă într-un azil. „Mă voi adresa unui judecător ca să o pot aduce acasă și să am grijă de ea, nu ar fi trebuit să ajungă niciodată într-un azil”, a spus femeia.