Dani Coman, prima reacție după întâlnirea de la CCA cu Kyros Vassaras! „Ne vom lupta cu toată lumea”. Update

FC Argeș a solicitat transcrierea dialogurilor dintre arbitri și camera VAR la fazele controversate din partidele cu UTA și Petrolul, iar CCA a refuzat, însă s-a organizat o întâlnire între cele două părți pentru ca reprezentanții clubului piteștean, președintele Dani Coman și directorul sportiv Sorin Boiangiu, să asculte înregistrările de la aceste faze.

Dani Coman a oferit o primă reacție după ce a fost prezent la CCA, unde a ascultat dialogurile dintre arbitri și camera VAR la fazele controversate din partidele cu UTA și Petrolul. „A fost o discuție foarte bună, le mulțumesc pentru timpul acordat. Sunt lucruri care m-au convins, dar și lucruri care nu m-au convins și rămân la aceeași părere.

A fost penalty clar la Moldoveanu, la meciul cu UTA, trebuia al doilea cartonaș galben la faultul lui Mino Sota asupra lui Moldoveanu, iar după meciul de la Ploiești nu avem ce să mai spunem, viciere clară de rezultat! Eu sper că ceea s-a întâmplat în acest weekend să-i facă să fie mai atenți, sa înțeleagă ca în spatele unor decizii pe care le iau există un întreg oraș și munca unor oameni, să fie mai înțelepți și mult mai responsabili”, a declarat președintele lui FC Argeș, conform .

Acesta nu a dorit să comenteze suspendarea drastică primită de Radu Petrescu: „Nu mă interesează, mie nu-mi dă nimeni punctele înapoi. Cu 6 puncte din meciurile cu UTA si Petrolul, eram în play-off. Ne vom lupta cu toată lumea și vom merge acolo unde ne este locul, în play-off”.

Dani Coman, întâlnire cu Kyros Vassaras la CCA!

Oficialii lui FC Argeș au dorit să asculte dialogurile dintre „centrali” și camera VAR la două faze din acest an, cea din meciul cu UTA (0-1), când piteștenii au solicitat un penalty, dar și cea de la meciul cu Petrolul (1-2), când Radu Petrescu a luat o decizie inexplicabilă, anulând un gol pentru a corecta o altă decizie eronată. Reprezentanții celor de la UTA și Petrolul au fost invitați la rândul lor, însă arădenii nu au oferit un răspuns, iar ploieștenii nu au considerat că prezența lor ar fi fost necesară.

FC Argeș a fost reprezentată de președintele Dani Coman și de directorul sportiv Sorin Boiangiu, iar din partea CCA au fost prezenți președintele Kyros Vassaras și vicepreședintele Marcel Savaniu. În această săptămână, din partea CCA. .

La ce concluzie a ajuns după ascultarea dialogurilor dintre arbitri și camera VAR

Federația Română de Fotbal a descris mai apoi fazele în detaliu și a anunțat că reprezentanții lui FC Argeș au fost de acord cu concluziile oferite de către Comisia Centrală. „În cazul audierii fișierelor audio originale ale discuției dintre arbitru și camera VAR pentru faza din minutul 39 al meciului ACS Campionii FC Argeș – UTA Arad, atunci când a existat o posibilă lovitură de pedeapsă neacordată, punctul de vedere al CCA a fost următorul:

Informația prezentată în solicitarea clubului ACS Campionii FC Argeș conform căreia arbitrul Andrei Chivulete ar fi fost avertizat din camera VAR să revadă faza, dar a refuzat comunicarea sau vizionarea monitorului, luând decizia pe cont propriu în detrimentul evidenței video, se dovedește a fi eronată și falsă.

Arbitrul și-a comunicat decizia de a permite continuarea jocului către camera VAR, prin intermediul sistemului de comunicare (conform procedurilor standard de comunicare), iar VAR-ul, după revizuirea incidentului, a confirmat că faza a fost verificată și că meciul trebuie reluat corespunzător.

VAR a constatat că nu a existat o abatere clară și evidentă pe teren.

În cazul audierii fișierelor audio originale ale discuției dintre arbitru și camera VAR pentru faza din minutul 86 al meciului Petrolul Ploiești – ACS Campionii FC Argeș (abatere inexistentă înainte ca mingea să intre în poarta echipei FC Petrolul), CCA a punctat următoarele:

Înregistrarea arată că arbitrul VAR, domnul Iulian Dima, nu a comunicat deloc cu arbitrul înainte ca faultul să fie acordat.

Înainte de reluarea jocului, VAR a fost întrebat de arbitru dacă jucătorul ar fi dat cu piciorul în pământ, fapt confirmat de acesta, fără a exprima însă vreo opinie cu privire la existența sau nu a unui fault.

Arbitrul, după reluarea jocului, a fluierat imediat, fără a-i da VAR posibilitatea de a verifica, revizui și interveni, dacă era necesar, deoarece fluierul arbitrului a dus la oprirea jocului înainte ca mingea să fi intrat în poartă.

În ambele situații, oficialii FC Argeș au fost de acord cu concluziile Comisiei Centrale a Arbitrilor”, au transmis cei de la FRF pe .