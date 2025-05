Cel mai rapid gol al sezonului! Puștiul-minune adus de Gigi Becali de la Hagi, gol în CFR Cluj – FCSB. Lixandru, pasă decisivă. Video

. Noua „perlă” a lui Gigi Becali a deschis scorul în Gruia după doar 20 de secunde și a reușit cel mai rapid gol din SuperLiga în acest sezon.

Alexandru Stoian, primul gol în tricoul FCSB la primul meci ca titular

Alexandru Stoian a bifat al doilea meci în tricoul FCSB. Puștiul în vârstă de doar 17 ani debutase la campioana României chiar împotriva ardelenilor, când a jucat toată repriza a doua în partida încheiată la egalitate, scor 1-1.

ADVERTISEMENT

De atunci, Stoian nu a mai bifat niciun minut la FCSB, însă jucătorul a profitat imediat de prima șansă pe care Elias Charalambous i-a oferit-o, în chiar ultimul meci al sezonului.

Mihai Lixandru, revenit și el în primul unsprezece după o accidentare, a centrat excelent pentru puștiul-minune al FCSB, care l-a păcălit pe Aly Abeid și a înscris fără emoții. Era doar secunda 20 a partidei! Video .

ADVERTISEMENT

Alexandru Stoian, considerat de Gigi Becali noul Hagi: „La anul o să joace sigur”

: „Mi-a zis Meme că Stoian a crescut mult fizic. Are aproape 1,85. Nu am negociat nimic pentru el, cum au vrut ei așa am făcut.

Am dat 500 de mii. Numai că 500 de mii sunt 100% că îi ia. De ce? Intră Stoian și joacă 5 meciuri, că trebuie să joace și trebuie să îl vedem. Poate nu acum, la anul sigur. Așa ia 100 de mii.

ADVERTISEMENT

Mai joacă încă 5 meciuri, mai ia 100 de mii, mai luăm campionatul și mai ia 100 de mii. Poate intră să joace în Europa și iar mai ia 100 de mii. Într-un an poate să ia un milion.

ADVERTISEMENT

Cred că le-am pus și lui și lui Cercel 30 sau 50 de milioane de euro clauză de reziliere. Le-am pus la amândoi la fel. Pe Stoian o să îl ajutăm cu o problemă musculară acum și apoi o să îl băgăm”, spunea patronul FCSB-ului.