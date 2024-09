Nicu Covaci, misterul fiicei adoptive. Ce indiciu a lăsat în urmă liderul trupei Phoenix, cu 12 ani înainte să moară

Despre Nicu Covaci s-a scris mult, dar, în realitate, se cunosc foarte puține. Liderul trupei Phoenix și-a trăit viața la maxim și ”a ars” pentru rock, intrând astfel în legendă.

Nicu Covaci, înainte să moară: ”Nu am un copil, nu am o familie”

Nicu Covaci și-ar fi dorit ca, după moarte, trupul său să fie incinerat, iar cenușa să fie aruncată în mare. S-a scris, însă, că s-a opus. Pe de altă parte, despre familia rockerului nu se știe nimic. Singura ”familie” despre care s-a scris este iubita lui Nicu Covaci, Iwona, care îi era acestuia alături de foarte mulți ani.

ADVERTISEMENT

”La ora asta nu am un copil, nu am o familie, sunt cu doamna aceasta de 32 de ani împreună, fără un contract de căsătorie sau ceva și din respect suntem unul cu altul împreună.

Dar nu am o familie, nu am putut să îmi permit, noi am trăit de azi pe mâine. Un copil trebuie hrănit, educat, dus la doctor, cine poate să se ocupe?

ADVERTISEMENT

Dacă nu te ocupi de el, pe urmă te blestemă într-o zi”, a povestit Nicu Covaci la Europa FM, în urmă cu mulți ani.

Declarație șocantă a liderului trupei Phoenix, în 2012: ”Am o fiică adoptivă”

Într-adevăr, înainte să moară, și nu avea copii biologici. Cu toate astea, el a vorbit despre o fiică adoptivă pe care ar fi avut-o. Singura referire la o presupusă fiică adoptivă apare într-un interviu pe care rockerul l-a dat jurnalistei Alice Năstase Buciuta, în anul 2012.

ADVERTISEMENT

”Eu recunosc că nici azi nu sunt capabil să fac curte unei fete, habar n-am cum se face… La ora aceea fiecare avea o iubită, o relație fixă. Discretă.

Acum, fiică-mea are un puști. Fiica-mea adoptivă. Eu nu am copii. Sper! La noi circulă o vorbă: să nu bați niciodată un copil când ești în turneu, că s-ar putea să fie al tău!”, a declarat Nicu Covaci în .

ADVERTISEMENT

În mod bizar, Nicu Covaci nu a mai vorbit niciodată despre o fiică adoptivă, iar câțiva ani mai târziu avea să declare că nu avut niciun copil pentru că nu ar fi fost capabil să-l crească și să-l educe.

Nicu Covaci ar fi fost căsătorit de două ori

Iwona, fosta iubită a lui Nicu Covaci, este fiica unui bijutier polonez, iar cei doi s-au întâlnit pentru prima dată în Spania, în 1985. Atunci când a întâlnit-o pentru prima dată, femeia era văduvă. Cei doi nu și-au oficializat niciodată relația.

Un alt detaliu mai puțin cunoscut este că Nicu Covaci a trecut printr-un mariaj, cu o olandeză. Rockerul spune că a fost vorba o căsătorie ”aranjată” pentru ca el să poată pleca din România.

„Am sunat o prietenă din Olanda, i-am explicat despre ce este vorba și m-a ajutat. A venit fata în România, m-am însurat cu ea, formal, evident, și-am tăiat-o la Amsterdam. Am locuit la ea acasă vreo doi ani jumate”, a mai dezvăluit Nicu Covaci pentru EvZ.

Alte surse spun că, după divorțul de olandeză, a mai urmat o căsnicie, la fel de formală precum prima. Atunci, ”mireasa” ar fi fost o femeie din Germania, iar Covaci ar fi luat-o de nevastă pentru a nu fi deportat în România.