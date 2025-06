„A avut tot timpul o obsesie față de mine!”. Dan Alexa vorbește fără perdea de relația cu Anamaria Prodan

Dan Alexa, în prezent antrenor la CS Tunari, a avut parte de un episod violent cu Anamaria Prodan. Acest lucru se întâmpla după un meci Astra Giurgiu – FC Botoșani, camerele surprinzând momentul în care impresarul i-a aplicat un pumn în figură lui Alexa. Ce spune fostul jucător despre acel incident.

Dan Alexa vorbește fără perdea de relația cu Anamaria Prodan

La mai bine de a, câștigătorul Asia Express a dat „cărțile pe față” și a dezvăluit cum s-a petrecut totul atunci.

În cadrul emisiunii , Dan Alexa a fost întrebat de momentul în care Anamaria Prodan l-a lovit în plină figură, iar explicația antrenorului a fost una extrem de simplă.

Concret, a transmis că Anamaria Prodan a avut o obsesie față de el și de acolo actele de violență. Totodată, Dan Alexa recunoaște că a regretat o perioadă faptul că nu i-a întors lovitura fostei partenere de viață a lui Laurențiu Reghecampf.

„De ce m-a lovit? Ana a avut tot timpul o obsesie față de mine. Am avut un moment în care am vrut să răspund. Mult timp am regretat lucrul acesta, că nu am răspuns”, a transmis Dan Alexa, potrivit sursei amintite mai sus.

Dan Alexa este invitatul lui Denise Rifai la @40deintrebari , duminica aceasta, de la 22:45, la Kanal D.

Laurențiu Reghecampf: „Îmi pare rău că nu m-am despărțit de Ana după incidentul cu Alexa”

Laurențiu Reghecampf declara în urmă cu 3 ani, , că îi pare rău că nu a luat decizia de a se despărți de Anamaria Prodan după incidentul cu Dan Alexa.

„În primul rând, ce a făcut Ana este foarte urât. Uită-te la tine în primul rând, ce ai făcut tu! Analizează-te pe tine. Ai fost tu cea mai corectă? Ai făcut tu cum trebuie lucrurile în relația cu mine, iar eu am greșit mereu?

Eu nu mai văd nimic, pentru mine este egal cu zero. Doar respectul că este mama lui Bebe (n.r. fiul lor de 13 ani), în rest nimic. M-a deranjat foarte tare scandalul cu Alexa. Îmi pare rău că nu am luat decizia încă de atunci.

Da, am suferit din dragoste. Dacă mă întrebi de episodul ăla, da, rău de tot. Nu mi-aș fi închipuit niciodată că Anamaria poate să facă așa ceva”, a transmis Laurențiu Reghecampf.