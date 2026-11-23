ADVERTISEMENT

Dan Șucu a avut pe masă propunerea de a colabora cu fostul conducător care a cucerit 10 trofee cu Rapid. Grigore Sichitiu a mărturisit că ar fi muncit gratis la clubul din Giulești.

Grigore Sichitiu i-a propus lui Dan Șucu să lucreze gratis la Rapid

Rapid este în plină reformare. Luna aceasta, , în care a investit 6,5 milioane de euro pentru ca jucătorii lui Daniel Pancu să dispună de condiții ultramoderne. Pe lângă asta, clubul din Giulești s-a întărit și la nivelul conducerii. Anul acesta, Marius Bilașco a fost adus director sportiv, Mario Nicolae a fost numit șef pe recrutare și responsabil pe fotbaliștii împrumutați, iar Robert Niță a fost numit membru în Consiliul de Administrație.

ADVERTISEMENT

În toată această organigramă vastă, Dan Șucu mai putea beneficia de un nume, mai ales că nu a dorit să fie remunerat. Mai exact, că i-a propus acționarului majoritar din Giulești să contribuie pro bono cu experiența sa în dezvoltarea clubului. Numai că, din spusele omului care a cucerit 10 trofee cu Rapid, propunerea sa nu a fost acceptată.

„Acum ceva timp am avut o discuție cu Dan Șucu, m-am oferit să lucrez gratis, nu am nevoie de bani sau de notorietate. Am vrut doar să ajut cu experiența mea, dar nu am primit un răspuns afirmativ”, a declarat Grigore Sichitiu, în exclusivitate pentru FANAITK.

ADVERTISEMENT

Grigore Sichitiu, performanțe unice la Rapid

Grigore Sichitiu este unul dintre oamenii care au scris istorie la Rapid București. Fostul conducător al giuleștenilor a avut o contribuție importantă la cea mai de succes perioadă din istoria clubului, în care alb-vișiniii au cucerit nu mai puțin de 10 trofee interne: două titluri de campioană (1999 și 2003), patru Cupe ale României (1998, 2002, 2006 și 2007) și patru Supercupe ale României (1999, 2002, 2003 și 2007).

ADVERTISEMENT

Dincolo de performanțele sportive, Grigore Sichitiu a avut un rol crucial și în dezvoltarea infrastructurii clubului. Alături de Mircea Lucescu, a coordonat proiectul bazei de pregătire Pro Rapid, una dintre cele mai moderne din România la momentul inaugurării. Cei doi s-au inspirat din modelul marilor cluburi italiene, după ce au vizitat bazele de pregătire Appiano Gentile și Milanello, folosite de Inter și AC Milan.

ADVERTISEMENT

Un alt capitol important din cariera lui Grigore Sichitiu la Rapid a fost legat de transferurile și strategia de dezvoltare a clubului. Fostul conducător a avut un rol important în construirea unei echipe competitive, din care au făcut parte fotbaliști tineri precum Daniel Pancu, Bogdan Lobonț și Marius Măldărășanu, nume care au scris istorie în Giulești.