A câștigat Champions League alături de Chivu, dar acum a ajuns antrenor în Liga a 9-a

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După o carieră de succes în fotbalul italian și spaniol, fostul component al echipei naționale a decis să ia drumul antrenoratului. Mai mult, decizia sa a fost de a începe încă din subsolul fotbalului olandez, iar anunțul numirii sale a fost făcut public.

Fostul câștigător al Champions League cu Inter antrenează acum în Liga 9 din Olanda

Wesley Sneijder (42 de ani), fost , a apărut, în cursul acestei săptămâni, la antrenamentul echipei din Liga 9 din Olanda, Emminent Boys. Echipa din Utrecht i-a oferit postul de antrenor principal fostului mijlocaș care a scris istorie pentru naționala batavă. Astfel, Wesley Sneijder își începe primul angajament din cariera de tehnician.

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Fostul fotbalist nu este străin de fotbalul mic din Olanda. În sezonul trecut, a jucat pentru o altă echipă din Liga 9 a Olandei. Este vorba despre OSM 75, grupare cu sediul tot în Utrecht, orașul natal al lui Wesley Sneijder. Odată cu încheierea stagiunii, fostul internațional a decis să lase deoparte ghetele de fotbal și să facă pasul spre antrenorat.

În primul său capitol din cariera de antrenor, Wesley Sneijder va colabora cu fratele său mai mic, Rodney. Acesta nu ocupă o funcție administrativă, ci este, în continuare, jucător. Rodney evoluează pe postul de mijlocaș central și are un bagaj de experiență considerabil pentru nivelul ligii 9. Fratele lui Wesley Sneijder a fost format în academia lui Ajax Amsterdam și a evoluat în prima ligă scoțiană, la Dundee United.

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Mai multe vedete au început să antreneze în subsolul fotbalului

Deși marea parte a vedetelor din fotbal care aleg drumul antrenoratului își fac rapid loc în campionatele de elită, nu este o regulă clară. De-a lungul timpului, mai mulți foști jucători și-au început parcursul în ligile inferioare, Printre aceștia se numără chiar actualul tehnician al liderului din Serie A, Gennaro Gattuso. Fostul mijlocaș al lui AC Milan și-a început cariera de antrenor la FC Sion, într-un context semi-amator, urmând să facă pasul la Pisa, formație ce evolua la acea vreme în Serie C.

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, a luat o decizie similară. După o carieră cu prezențe consistente în Serie A, la Napoli, și-a început aventura pe banca tehnică în Serie D. Prima echipă din CV-ul său a fost Darfo Boario, pe care a preluat-o în sezonul 2013-2014 și avea un statut amator. De asemenea, fotbalul englez a oferit mai multe povești similare:

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