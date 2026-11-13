Sport

A câștigat Champions League, dar a recunoscut că bea bere și mânca la McDonald’s: „Viața e prea scurtă!”

Cristian Măciucă
13.11.2026 | 10:15
A castigat Champions League dar a recunoscut ca bea bere si manca la McDonalds Viata e prea scurta
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A câștigat Champions League, dar a recunoscut că bea bere și mânca la McDonald's: „Viața e prea scurtă!”. FOTO: hepta.ro
Un fost internațional german, care a câștigat inclusiv Liga Campionilor, cu Bayern Munchen, a făcut dezvăluiri uluitoare despre obiceiurile sale din perioada când evolua la cel mai înalt nivel
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Niklas Sule (31 de ani), fost fundaș la Bayern Munchen și Borussia Dortmund, a vorbit deschis despre stilul de viață pe care l-a avut în timpul carierei de fotbalist. Germanul, care are în palmares un trofeu Champions League și cinci titluri în Bundesliga, a recunoscut că nu a respectat niciodată rigorile impuse unui sportiv de performanță.

Niklas Sule, dezvăluiri despre consumul de bere și fast food

Niklas Sule s-a retras din fotbalul de performanță în vara lui 2026 și, într-un interviu acordat în podcastul „After the Final Whistle”, a explicat de ce nu și-a dorit să sacrifice plăcerile vieții pentru sport.

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De-a lungul carierei, Sule a fost criticat în dese rânduri pentru că avea probleme cu greutatea. Unul dintre cele mai controversate momente a avut loc în 2024, înaintea finalei Ligii Campionilor dintre Dortmund și Real Madrid, când stoperul german arăta ieșit total din formă. La mai bine de doi ani de la acel episod, Sule a recunoscut că alimentația și disciplina nu au fost niciodată priorități pentru el.

„Poate că am băut trei beri și am mâncat prea des la McDonald’s. Viața e prea scurtă ca să nu faci ce vrei. Nu am vrut să mă concentrez exclusiv pe fotbal timp de 16 ani. Mi-a plăcut să mă distrez, a mărturisit Niklas Sule, potrivit publicației spaniole AS.

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De la finale de Champions League, la fotbalul de amatori. Ce face acum Sule

Retras la vârsta de 30 de ani, Niklas Sule continuă să joace în ligile inferioare din Germania. Fostul internațional german s-a alăturat grupării SV Tiefenbach, unde evoluează alături de prietenii săi. În același interviu, fostul stoper a vorbit și despre relația sa cu social media. Niklas Sule a dezvluit că nu îi place să fie în centrul atenției și că nici măcar nu are cont de Instagram.

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„Nu sunt genul de persoană căreia îi plac rețelele de socializare. Nu am un cont de Instagram. Desigur, rețelele de socializare m-ar fi putut ajuta de-a lungul carierei mele. Probabil aș fi obținut mai multe contracte de sponsorizare. Cu siguranță am pierdut bani nefiind prezent pe rețelele de socializare. Dar nu a fost o prioritate pentru mine. Cred că unul dintre cele mai rele lucruri pe care oamenii le pot face este să se compare constant cu ceilalți. Instagram încurajează acest comportament”, a adăugat fostul internațional german.

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  • 49 de selecții are Niklas Sule pentru naționala de seniori a Germaniei
  • 5 titluri de campion și 2 Cupe ale Germaniei are fostul fundaș cu Bayern Munchen
  • 1 trofeu UEFA Champions League a câștigat Sule, în 2020, cu Bayern 
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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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