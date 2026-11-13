A câștigat Champions League, dar a recunoscut că bea bere și mânca la McDonald’s: „Viața e prea scurtă!”

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Niklas Sule (31 de ani), fost fundaș la , a vorbit deschis despre stilul de viață pe care l-a avut în timpul carierei de fotbalist. Germanul, care are în palmares un trofeu Champions League și cinci titluri în Bundesliga, a recunoscut că nu a respectat niciodată rigorile impuse unui sportiv de performanță.

Niklas Sule, dezvăluiri despre consumul de bere și fast food

Niklas Sule s-a retras din fotbalul de performanță în vara lui 2026 și, într-un interviu acordat în podcastul „After the Final Whistle”, a explicat de ce nu și-a dorit să sacrifice plăcerile vieții pentru sport.

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De-a lungul carierei, Sule a fost criticat în dese rânduri pentru că avea probleme cu greutatea. Unul dintre cele mai controversate momente a avut loc în 2024, înaintea finalei Ligii Campionilor dintre Dortmund și Real Madrid, când stoperul german arăta ieșit total din formă. La mai bine de doi ani de la acel episod, Sule a recunoscut că alimentația și disciplina nu au fost niciodată priorități pentru el.

„Poate că am băut trei beri și am mâncat prea des la McDonald’s. Viața e prea scurtă ca să nu faci ce vrei. Nu am vrut să mă concentrez exclusiv pe fotbal timp de 16 ani. Mi-a plăcut să mă distrez”, a mărturisit Niklas Sule, potrivit publicației spaniole

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De la finale de Champions League, la fotbalul de amatori. Ce face acum Sule

Retras la vârsta de 30 de ani, Niklas Sule continuă să joace în ligile inferioare din Germania. Fostul internațional german s-a alăturat grupării SV Tiefenbach, unde evoluează alături de prietenii săi. În același interviu, fostul stoper a vorbit și despre relația sa cu social media. Niklas Sule a dezvluit că nu îi place să fie în centrul atenției și că nici măcar

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„Nu sunt genul de persoană căreia îi plac rețelele de socializare. Nu am un cont de Instagram. Desigur, rețelele de socializare m-ar fi putut ajuta de-a lungul carierei mele. Probabil aș fi obținut mai multe contracte de sponsorizare. Cu siguranță am pierdut bani nefiind prezent pe rețelele de socializare. Dar nu a fost o prioritate pentru mine. Cred că unul dintre cele mai rele lucruri pe care oamenii le pot face este să se compare constant cu ceilalți. Instagram încurajează acest comportament”, a adăugat fostul internațional german.

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