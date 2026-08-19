A câștigat Champions League, iar la 30 de ani a ajuns în liga a noua! Scor incredibil la debut

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Niklas Sule a revenit pe teren la doar câteva luni după ce și-a încheiat cariera de fotbalist profesionist. Fostul fundaș al lui Bayern München și Borussia Dortmund a debutat pentru SV Tiefenbach, formație din eșalonul al nouălea al fotbalului german. Germanul a fost titular și a reușit chiar să marcheze, însă noua sa echipă a suferit o înfrângere drastică.

Fostul câștigător UEFA Champions League s-a retras din fotbalul profesionist la 30 de ani. Unde a ajuns

Fundașul german de 30 de ani are o carte de vizită impresionantă. A câștigat UEFA Champions League în 2020, alături de Bayern München, și are în palmares cinci titluri de campion al Germaniei. Fundașul a strâns și 49 de selecții la naționala de seniori. A mai jucat într-o finală de UEFA Champions League și în 2024, în tricoul Borussiei Dortmund, însă nemții au pierdut în fața lui Real Madrid.

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Ultimii ani la Borussia Dortmund au fost complicați. Sule a fost măcinat de accidentări și nu a mai reușit să aibă continuitate. Contractul său expira în vara lui 2026, iar conducerea lui BVB a decis să nu îi ofere o nouă înțelegere.

Chiar înaintea meciului cu Real Madrid din finala UEFA Champions League, fundașul german a fost criticat pentru kilogramele în plus. Până și oficialii de la Dortmund au declarat că așteptau ceva mai mult de la stoperul german.

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Niklas Sule a revenit pe teren la 30 de ani! Fostul star al lui Bayern a marcat la debut

După ce a plecat de la Borussia Dortmund, Niklas Süle a hotărât să nu renunțe total la fotbal și a acceptat să joace în Kreisliga, la SV Tiefenbach, în al nouălea eșalon din Germania. Doi dintre cei mai buni prieteni ai săi sunt implicați la această echipă, iar fostul fundaș de la Borussia Dortmund și Bayern München a vrut să le dea o mână de ajutor.

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🇩🇪 Niklas Süle retired from professional football at the end of last season due to almost suffering a third ACL injury. He's now back playing, doing what he loves, for amateur German side SV Tiefenbach in Kreisliga. — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet)

Marți seară, Niklas Sule a debutat la noua echipă. Fostul fundaș central nu a fost folosit în defensivă, ci a evoluat mai avansat, la mijlocul terenului și în atac. Sule a jucat tot meciul, deși înaintea partidei se antrenase de numai trei ori alături de noii săi colegi.

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Two years ago, Niklas Süle was playing in a Champions League final, seemingly in the prime of his career. Now, at just 30 years old, he’s walked away from professional football and is playing in the NINTH tier of German football. Not because he had to. Because he wanted to.… — Football Tweet ⚽ (@Footballtweet)

Rezultatul nu a fost însă cel dorit. SV Tiefenbach a fost învinsă cu 7-2 de SG Kirchardt. Totuși, Sule și-a trecut numele pe lista marcatorilor. În minutul 75, la scorul de 6-1, germanul a înscris cu capul după un corner.