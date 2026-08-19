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A câștigat Champions League, iar la 30 de ani a ajuns în liga a noua! Scor incredibil la debut

A jucat două finale de UEFA Champions League, iar acum a debutat în liga a noua! Povestea incredibilă a fostului star din Bundesliga. Imagini incredibile.
Alex Bodnariu
19.08.2026 | 08:56
A castigat Champions League iar la 30 de ani a ajuns in liga a noua Scor incredibil la debut
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Fostul câștigător UEFA Champions League s-a retras din fotbalul profesionist la 30 de ani. Unde a ajuns
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Niklas Sule a revenit pe teren la doar câteva luni după ce și-a încheiat cariera de fotbalist profesionist. Fostul fundaș al lui Bayern München și Borussia Dortmund a debutat pentru SV Tiefenbach, formație din eșalonul al nouălea al fotbalului german. Germanul a fost titular și a reușit chiar să marcheze, însă noua sa echipă a suferit o înfrângere drastică.

Fostul câștigător UEFA Champions League s-a retras din fotbalul profesionist la 30 de ani. Unde a ajuns

Fundașul german de 30 de ani are o carte de vizită impresionantă. A câștigat UEFA Champions League în 2020, alături de Bayern München, și are în palmares cinci titluri de campion al Germaniei. Fundașul a strâns și 49 de selecții la naționala de seniori. A mai jucat într-o finală de UEFA Champions League și în 2024, în tricoul Borussiei Dortmund, însă nemții au pierdut în fața lui Real Madrid.

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Ultimii ani la Borussia Dortmund au fost complicați. Sule a fost măcinat de accidentări și nu a mai reușit să aibă continuitate. Contractul său expira în vara lui 2026, iar conducerea lui BVB a decis să nu îi ofere o nouă înțelegere. În luna mai, fundașul a anunțat că se retrage din fotbalul profesionist, după o nouă accidentare la genunchi.

Sule a avut probleme și cu greutatea în ultimii ani ai carierei. Chiar înaintea meciului cu Real Madrid din finala UEFA Champions League, fundașul german a fost criticat pentru kilogramele în plus. Până și oficialii de la Dortmund au declarat că așteptau ceva mai mult de la stoperul german.

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Niklas Sule a revenit pe teren la 30 de ani! Fostul star al lui Bayern a marcat la debut

După ce a plecat de la Borussia Dortmund, Niklas Süle a hotărât să nu renunțe total la fotbal și a acceptat să joace în Kreisliga, la SV Tiefenbach, în al nouălea eșalon din Germania. Doi dintre cei mai buni prieteni ai săi sunt implicați la această echipă, iar fostul fundaș de la Borussia Dortmund și Bayern München a vrut să le dea o mână de ajutor.

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Marți seară, Niklas Sule a debutat la noua echipă. Fostul fundaș central nu a fost folosit în defensivă, ci a evoluat mai avansat, la mijlocul terenului și în atac. Sule a jucat tot meciul, deși înaintea partidei se antrenase de numai trei ori alături de noii săi colegi.

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Rezultatul nu a fost însă cel dorit. SV Tiefenbach a fost învinsă cu 7-2 de SG Kirchardt. Totuși, Sule și-a trecut numele pe lista marcatorilor. În minutul 75, la scorul de 6-1, germanul a înscris cu capul după un corner.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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