A câştigat cu Universitatea Craiova şi apoi a făcut show la microfon: „Nu mă interesează play-off-ul, m-au înnebunit!”

Arădenii au produs una dintre cele mai mari surprize ale rundei și visează din nou la .

Adrian Mihalcea, după ce UTA a bătut-o pe Universitatea Craiova

În tur, cele două echipe au remizat, 3-3, iar acum arădenii au arătat din nou că pot să le facă față oltenilor și au plecat cu toate cele 3 puncte din Bănie. Adrian Mihalcea spune că jucătorul care a deschis scorul, Luca Mihai, l-a impresionat, asta după ce în primele 12 meciuri din SuperLiga nu a fost titular vreodată.

„Este o bucurie normală, moderată. Am câștigat împotriva unei echipe aflate sus, foarte bune. Am gândit o strategie, băieții s-au ținut de ea. M-a mulțumit organizarea defensivă dusă până la sacrificiu. Știam că nu putem avea posesia. Și cu noroc pot să spun că am câștigat astăzi. Trebuie să ne gândim ce putem să oferim. Când mai revin din jucători poate o să putem să oferim un fotbal mai estetic.

Am lucrat mult la jocul acesta pe tranziție. Normal că sunt bucuros de cele 3 puncte. Ei veneau după o perioadă foarte bună, poate am profitat puțin că ei sunt puțin deconectați după acea victorie importantă cu Rapid Viena. Luca Mihai cred că a stat 12 etape să intre titular și acum nu cred că-l mai scoate cineva. E un baiat admirabil. Nu mă interesează play-off-ul, m-au înnebunit. Eu vreau să câștigăm puncte.

Scopul este acela de a fi pe o poziție bună, care să ne scutească de emoții. Dacă intrăm în play-off, cu atât mai bine. Avem un lot care să ne permită să facem un meci amical acum, lucrăm în liniște”, a declarat Adi Mihalcea.

Luca Mihai a marcat primul gol în SuperLiga și spune că a plâns

Luca Mihai a marcat primul său gol în SuperLiga și recunoaște că a fost în lacrimi la finalul partidei, când s-a văzut cu tatăl său.

„S-a terminat cu bine, am suferit, au fost momente grele. Asta a fost și tactica, asta am pregătit, am făcut foarte mult faza defensivă și faza de contraatac. Este incredibil pentru că am suferit foarte mult, nu am avut foarte multe șanse de când am ajuns aici, mă bucur că am marcat. În fotbal este totul despre incredere. Mister mi-a dat asta și sper să rămân cu picioarele pe pământ.

Este postul meu, număr 6, pot juca și mai sus, dar aici mă simt cel mai bine. Îmi place să ajut la construcție. Cred că Dumnezeu dă lucrurile grele oamenilor puternici, am plecat de la 14 ani de acasă. Sunt un luptător și lupt pentru familia. Îi dedic tatălui meu golul, am făcut mii de kilometri, în Italia, în Germania, el știe asta. Am plâns alături de el la finalul partidei”, a spus Luca Mihai.

Pospelov, fundașul central al celor de la UTA, recunoaște că trupa sa a avut un meci dificil

„A fost un meci dificil pentru noi. Cei de la Craiova au avut parte de un sprijin incredibil. Cred că și norocul ne-a ajutat și am luat cele 3 puncte. Am simțit că merităm să luăm cele 3 puncte, am fost foarte buni în apărare. Astăzi am jucat cu una din cele mai bune echipe din campionat, o formație care se bate la campionat și e foarte ofensivă. A fost normal că ne-am apărat mai mult.

Am început bine sezonul și sper să ne revenim și să avem rezultate cât mai bune în continuare”, a spus Pospelov.