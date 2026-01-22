A câștigat două trofee Champions League și Cupa Mondială, iar acum este acuzat de trafic de persoane! Probleme uriașe pentru starul francez

ADVERTISEMENT

Situație extrem de complicată pentru Lucas Hernandez, jucătorul celor de la Paris Saint-Germain. Parchetul din Versailles a deschis o anchetă după o plângere care îl vizează pe fostul campion mondial cu precum și pe partenera sa, Victoria Triay, acuzațiile fiind legate de trafic de persoane și angajare ilegală.

Lucaz Hernadez, fotbalsitul cu două trofee Champions League în palmares, e acuzat de trafic de persoane!

Ancheta vine în urma unor informații apărute în presa franceză și a unei sesizări depuse de o familie de columbieni. Potrivit acuzațiilor, familia susține că ar fi lucrat pentru cuplu între septembrie 2024 și noiembrie 2025, fără acte și fără forme legale.

Concret, sud-americanii ar fi prestat diverse servicii pentru Lucas Hernandez și partenera sa, însă fără a fi acoperiți de niciun fel de contract. Avocata reclamanților, Lola Dubois, a declarat că ar fi fost vorba despre un program extrem de încărcat, cu săptămâni în care s-ar fi ajuns la aproximativ 82 de ore de muncă și fără zile libere.

„Nu a existat niciun contract de când și-au preluat funcțiile în septembrie 2024, așa că erau angajați de peste un an fără contract de muncă. În octombrie 2025, s-a încercat regularizarea situației cu contracte de muncă redactate în limba franceză, deși toți sunt columbieni și nu vorbesc niciun cuvânt în franceză”, a explicat avocata familiei din Columbia.

Nu e prima dată când Lucas Hernandez are probleme cu legea

Familia ar fi intrat pe teritoriul Franței fără acoperire legală și ar fi fost forțată să presteze muncă la negru. Presa din Spania anunță că Lucas Hernandez le plătea lunar columbienilor un salariu cash în valoare de aproximativ 2.000 de euro.

Înainte de scandalul actual legat de traficul de persoane și angajarea ilegală, L În februarie 2017, pe când juca la Atletico Madrid, fotbalistul a fost condamnat pentru violență asupra partenerei sale de atunci, actuala soție. Instanța i-a impus 31 de zile de muncă în folosul comunității și un ordin de restricție.