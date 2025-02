A câștigat la loto, dar și-a distrus viața apoi. Mărturia unui fost câștigător: “A fost ca un blestem”

Un fost câștigător la loto a povestit cum și-a distrus viața după ce a obținut o sumă mare de bani. Deși a intrat în posesia unui premiu generos, lucrurile nu au mers așa cum și-ar fi dorit.

Bărbatul care a câștigat la loto, dar și-a distrus viața. Ce a făcut în 10 ani

Multe persoane joacă regulat la loto, sperând că vor câștiga marele premiu și că vor putea folosi banii pentru investiții importante.

Cu toate acestea, au fost mai multe cazuri în care câștigătorii la loterie nu au avut viața pe care au visat-o și chiar .

Un bărbat în vârstă de 28 de ani a relatat cum a câștigat la loterie atunci când avea doar 18 ani și cum a petrecut un deceniu făcând “nimic”.

După ce , unul dintre primele lucruri pe care le-a făcut a fost să-și achiziționeze o casă. “Am cumpărat o casă mică și practic am locuit acolo în ultimii 10 ani”, a povestit acesta pe Reddit.

Acesta a mai spus că nu a investit banii pentru a crea profituri mai mari, ci i-a cheltuit pe jocuri și pe filme, vorbind cu persoane străine online. Pentru o perioadă, a fost implicat și într-o relație la distanță.

“Am avut chiar și o relație la distanță pentru o vreme, ca să treacă timpul, și nu a mers etc.; în esență, am fost un NEET [care nu este încadrat în sistemul de educație, de ocupare a forței de muncă sau de formare profesională]”, a mai povestit el

La un moment dat, tânărul s-a înscris la un curs de Drept la universitate. Acest lucru nu a mers așa cum și-ar fi dorit, însă, după care a renunțat la idee.

“M-am dus la universitate, m-am gândit că dacă tot am atâția bani, de ce naiba să nu-mi iau o diplomă.

Am luat o diplomă în drept și am decis să-mi fac masteratul, dar undeva între timp am decis că nu mai vreau să fac asta. Așa că am ars banii și am renunțat”, a adăugat el, notează .

“Nu am lucrat nicio zi din viața mea”

În prezent, deși încă este stabil financiar, tânărul a spus că nu are hobby-uri și nici viață socială. Până acum, acesta nu a lucrat niciodată, dar știe că lucrurile nu vor mai merge atât de bine într-o zi.

“Acum, am 28 de ani și nu am nicio viață socială, niciun sens pentru viață, niciun hobby. Îmi dau seama că în curând voi împlini 30 de ani.

Nu am lucrat nicio zi în viața mea și nu am lucrat niciodată, pentru că nu a fost nevoie. Facturile mele sunt toate plătite în acest moment, dar știu că nu va dura la nesfârșit”, a mai spus el.

În plus, acesta consideră că a ratat învățarea unor abilități importante în viață în urma câștigului la loto. În acest moment, se simte singur și nu știe cum ar putea face progrese în viață.

“Simt că câștigarea loteriei a fost ca un blestem, pentru că nu am nicio direcție, niciun hobby, nicio personalitate.

Înțeleg că mă aflu într-o poziție privilegiată, pentru că mai am ceva bani pentru a continua, dar înnebunesc pentru că nu știu ce altceva să fac, cum să progresez. Sunt singur și viața mi se pare lipsită de sens.”, a mai mărturisit tânărul.

Mai mulți utilizatori i-au oferit sfaturi în secțiunea de comentarii. Aceștia i-au sugerat să facă voluntariat și să vadă cum ar putea face mai mulți bani din suma pe care încă o are acum. O altă persoană i-a sugerat să-și închirieze casa și să călătorească.