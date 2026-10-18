A câștigat meciul, dar a vorbit cu amărăciune după UTA – CFR Cluj 1-0. Adrian Mihalcea: „Abia am reușit să-i strâng pe băieți!”

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după 1-0 acasă cu CFR Cluj. După meci, Adrian Mihalcea a reacționat. Antrenorul arădenilor a scos în evidență și unul dintre cele mai mari obstacole pe care le are în prezent: situația financiară a clubului. Cum a reușit să își motive elevii pentru succesul contra fostei campioane a României.

Concluziile lui Adrian Mihalcea după UTA – CFR Cluj 1-0

După victoria obținută cu CFR Cluj, într-un meci a cărui lovitură de start a fost dată de , Adrian Mihalcea a spus că a fost mai bucuros de faptul că niciunul dintre elevii săi nu s-a accidentat, după ce la acest capitol. Tehnicianul arădenilor și-a felicitat jucătorii pentru atitudinea de care au dat dovadă și speră să obțină victorii și pe teren străin, nu doar acasă, în fața propriilor suporteri.„După revenirea de la cabine nu am avut mari emoții, au avut și ei o ocazie foarte mare imediat după pauză, dar scorul putea să fie și mai mare. Ne-au interesat cele 3 puncte și să ieșim cât mai sănătoși. Am ieșit sănătoși, dar suspendați. Ambii fundași centrali au câte 4 cartonașe galbene.

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O să lucrăm săptămâna asta cu ce avem și sperăm să nu se mai întâmple ceva medical și o să ne prezentăm bine la următorul meci. Mă bucur că jucătorii au avut dorință, au avut orgoliu, au fost inteligenți și au respectat în mare parte ceea ce am discutat. Golul a venit pe o fază lucrată, lucrurile nu sunt întâmplătoare. Trebuie să câștigăm și în deplasare, e diametral opus totul față de cum jucăm acasă. Trebuie să lucrăm mai mult la mental și o să reușim să câștigăm și în deplasare”, a declarat Adrian Mihalcea, după victoria cu CFR Cluj.

Adrian Mihalcea, exasperat de problemele financiare de la UTA

UTA, aflată în concordat preventiv, are o situație financiară precară, deși din partea companiei de brokeraj IFB Finwest. Adrian Mihalcea a vorbit inclusiv despre acest aspect după victoria cu CFR Cluj, mărturisind că a reușit cu greu să-i facă pe jucători să aibă mintea concentrată la fotbal. Totuși, antrenorul a spus că există promisiuni că totul se va rezolva. „Am aici (n.r. la stadion) un om din conducere, v-ar putea spune mai multe. E un subiect pe care dacă l-aș atinge, s-ar dezvolta, și abia am reușit să-i strâng pe băieți și să-i facă să se gândească doar la fotbal.

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Avem o promisiune că se va rezolva situația, noi doar încercăm să le aducem de fiecare dată bucuria unei victorii. E foarte complicat, am reușit și anul trecut, plus minus au fost aceleași probleme. Ne vom lega de toate speranțele”, a mai spus antrenorul. Pentru UTA urmează deplasarea cu FC Argeș, o echipă rănită de rezultatele extrem de modeste înregistrate până acum în această stagiune. Meciul este programat sâmbătă, 24 octombrie, de la ora 18:00.