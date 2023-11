A câștigat o avere la loto, dar a crezut că-i o înșelătorie. E ireal ce s-a întâmplat

Un bărbat a câștigat la loto o sumă foarte mare și a crezut că a căzut în plasa unei înșelătorii. Asta deoarece știa că nu și-a cumpărat un bilet pentru a participa la extrageri. A avut parte de o experiență pe care o va ține minte tot restul vieții.

Cum a câștigat un bărbat la loto fără să își cumpere bilet

Un bătrân în vârstă de 67 de ani, originar din Kalamazoo, statul Michigan a trecut printr-un moment la care nu se aștepta. A primit un mail de la loteria locală în care era menționat că a câștigat 416.322 dolari. Mare i-a fost mirarea și credea că este un text fals.

Pentru a se lămuri dacă este adevărat, bărbatul, care și-a dorit a rămâne anonim, a contactat Loteria Michigan, care i-a confirmat că, într-adevăr, este posesorul celor 416.322 de dolari. ”Încă nu-mi vine să cred. Te simți incredibil când câștigi un premiu atât de mare la loterie”, a spus el, conform

Cum a reușit, totuși, individul să obțină marele premiu de la Loteria din Michigan? El a intrat la extragerea jackpotului Big Cash 2nd Chance, iar în cadrul acestei loterii, fiecare 50 de cenți investiți pe o serie de jocuri online te pot înscrie la loterie.

”Joc foarte mult online, dar habar n-aveam că intru la o altă extragere când joc anumite jocuri. Am observat un e-mail de la Loteria din Michigan în care se spunea că am câștigat un premiu de 416.322 de dolari și m-am gândit că este o înșelătorie, deoarece nu am participat la nicio loterie”, a spus câștigătorul.

Nu este singurul caz de acest fel. S-a întâmplat și unui român

Multă lume a rămas impresionată de întâmplarea prin care a trecut câștigătorul din Michighan. Întrebat ce va face cu banii, a spus că i, iar o parte îi va pune într-un fond de economii, pentru a-i cheltui la nevoie.

Câștigătorul anonim de față nu este singurul care a trecut printr-un episod similar. În 2019, un bărbat din Bistrița Năsăud a câștigat la loto 17, 7 milioane de lei, cu un bilet jucat la categoria Joker, dar abia după 3 săptămâni a aflat, din întâmplare, potrivit

De altfel, în luna august, un locuitor tot din Michigan, pe nume Floyd Warstler, a aflat că urmează să primească 390.000 de dolari, datorită unui bilet pe care l-a cumpărat și l-a uitat în mașină pe parcursul mai multor săptămâni.

Un alt bărbat, pe nume Ruby Evans, din California, a câștigat 2 milioane de dolari după ce a răzuit un lot. Inițial a făcut o confuzie de zerouri. În primă fază a crezut că a câștigat 2.000 de dolari și abia după ce s-a consultat cu mai multe persoane