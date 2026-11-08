A câștigat o medalie olimpică după ce a bătut la ușa morții. Revenirea extraordinară a sportivului

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A luat un virus periculos care l-a făcut să bată la ușa morții. Britanicul Chris Mears și-a depășit condiția și boala și a câștigat o medalie olimpică, după o revenire extraordinară care l-a ajutat să intre în istorie pentru totdeauna.

A fost la un pas de moarte, dar după a cucerit medalia de aur

Avea doar 16 ani când destinul i s-a schimbat radical. Săritorul în apă Chris Mears a devenit celebru datorită poveștii sale de viață, dar și premiilor pe care le-a cucerit. Numele sportivului de performanță este sinonim cu o medalie de aur cucerită la Jocurile Olimpice de la Rio din 2016. El a intrat în istorie alături de partenerul său, Jack Laugher.

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Cei doi au adus Marii Britanii prima medalie olimpică de aur din istorie la sărituri în apă. Trofeul a fost cucerit în proba masculină de 3 metri sincron, la trambulină. Pe lângă britanicul a adunat un palmares interesant. Concret, este multiplu campion la Jocurile Commonwealth-ului, desfășurate în anul 2014, respectiv 2018.

În plus, a fost desemnat campion european (2016). Printre meritele sale sportive se mai numără și titlul de Membru al Ordinului Imperiului Britanic (MBE). Puțini oameni știu, însă, că momentul de cotitură din viața sa a avut loc înainte de a urca pe culmile succesului. Tânărul din Burghfield Common, Berkshire, s-a confruntat cu o afecțiune gravă.

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Ce este boala cu care a fost diagnosticat sportivul

În anul 2009 i s-au dat șanse de supraviețuire de doar 5% după ce a contractat virusul Epstein-Barr. Acesta mai este cunoscut și ca herpesvirusul uman tip 4 (HHV-4). Specialiștii susțin că este unul dintre cele mai răspândite virusuri din lume, afectând majoritatea populației până la vârsta adultă. Afecțiunea se transmite de obicei prin salivă, de unde și numele de „boala sărutului”. Se mai poate transmite prin sânge, contact sexual sau transplant de organe. Sportivul de performanță avea numai 16 ani când a ajuns la spital în stare gravă, după o ruptură de splină. Chris Mears a pierdut 5 litri de sânge și .

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Înainte de Jocurile Olimpice de la Rio tânărul și-a amintit de această experiență negativă. Într-o declarație acordată postului de radio BBC Radio Berkshire a declarat că a fost „destul de aproape de moarte”. Din fericire, momentul l-a ajutat să se adapteze la noul stil de viață și să se gândească serios la ce vrea să facă. În școală obișnuia să fie glumeț și să nu trateze lucrurile matur, dar acest moment de cotitură l-a făcut să-și schimbe complet mentalitatea. A realizat că trebuie să muncească mai mult pentru a-și atinge obiectivele. A demonstrat că este o persoană ambițioasă, aspect evidențiat inclusiv de tatăl său, Paul.

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„A fost punctul de cotitură – până atunci practica sport pentru că era ceva ce făcuse dintotdeauna. S-a îmbolnăvit, aproape a murit, dar și-a revenit și și-a dedicat restul tinereții sportului”, a spus bărbatul, care i-a urmărit proba de la Jocurile Olimpice de la Rio, scrie .

Ce ocupație are britanicul după retragere

În aceeași notă, antrenorul Jeff Pearce a rememorat un episod în care personalul de la Reading Central Pool a fost uimit de capacitățile sportivului britanic. Toată echipa a fost impresionată de săriturile pe care Chris Mears a început să le facă încă din copilărie. Abilitățile sale fizice s-au completat perfect cu atitudinea lui.

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În 2019 britanicul a decis să renunțe la carieră și s-a retras pentru a se dedica unei alte pasiuni. Fostul săritor își dedică în ultima perioadă timpul pentru muzică. Mai mult decât atât, este un DJ de succes, dar și producător muzical. În anul 2015 a lansat chiar și o piesă, intitulată Mexico in South America. Totodată, cântă la chitară, instrument pe care l-a învățat singur.