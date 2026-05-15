A câștigat patru titluri cu FCSB, dar n-a vorbit niciodată cu Gigi Becali: “În şase ani nu mi-a spus nimic!”

Unul dintre oamenii cheie în succesele FCSB-ului din ultimul deceniu şi jumătate nu a vorbit niciodată cu Gigi Becali. Dezvăluiri din interior despre implicarea patronului de la echipă şi cum suportă jucătorii acest fapt.
Marian Popovici
15.05.2026 | 13:00
Gigi Becali şi sigla FCSB. Sursa: colaj Fanatik
Thomas Neubert s-a despărţit de FCSB în luna martie a acestui an, odată cu demisiile lui Charalambous şi Pintilii. Preparatorul fizic a lucrat la campioana României în trei mandate: 2012-2014, 2015-2016 şi din 2020 până în 2026.

Considerat unul dintre oamenii cheie în succesul FCSB-ului din ultimii ani şi cvadruplu campion al României cu roş-albaştri, Thomas Neubert a dezvăluit în cadrul unui interviu FANATIK că nu a discutat niciodată faţă în faţă cu Gigi Becali, dar cu toate acestea are un mare respect pentru ceea ce face patronul FCSB:

„Nu am avut nicio relaţie. Nu am vorbit niciodată cu el personal, dar am un respect foarte mare faţă de Gigi. Este un om cu o inimă foarte mare, ajută foarte multe persoane, a făcut foarte mult pentru biserică. El face şi pentru jucătorii lui foarte mult bine. El vorbeşte foarte mult, dar cine este la FCSB ştie cum este Gigi Becali. Şi nu e negativ”, a spus Thomas Neubert pentru FANATIK.

Unii jucători de la FCSB, afectaţi de criticile lui Gigi Becali: „Au probleme cu asta, 100%! Nu sunt pregătiţi mental”

Fostul preparator fizic al campioanei României a dezvăluit că oricine îşi asumă faptul că e posibil să fie criticat în momentul în care semnează cu FCSB. Chiar dacă nu a avut nicio problemă cu Gigi Becali, sunt mulţi jucători afectaţi şi care nu sunt pregătiţi mental pentru criticile patronului:

„În acel moment, eu semnez un contract cu FCSB şi ştiu că Gigi Becali este patron acolo, vorbeşte cum vrea el. Dacă el simte, vorbeşte pozitiv sau negativ. Sau face. Dacă eu ştiu asta din prima secundă, sunt pregătit mental pentru asta. Dar, specific, cu mine, în ultimii 6 ani, nu a spus nimic negativ despre mine sau personal. Am doar cuvinte bune despre el. Dar, pot să vă spun că sunt jucători care au probleme cu asta, 100%. Nu sunt pregătiţi mental.”, a spus Neubert.

FCSB are un sezon dezastruos după doi ani în care a câştigat titlul. Roş-albaştrii sunt în play-out şi se vor duela cu FC Botoşani în primul baraj pentru Conference League. Apoi, învingătoarea meciului va juca pe terenul echipei clasate pe locul 4 în SuperLiga, loc ocupat în acest moment de Dinamo.

  • 4 titluri de campion a câştigat Neubert alături de FCSB
  • 2010 este anul în care Thomas Neubert a venit prima dată în România

Thomas Neubert interviu amplu pentru Fanatik

Marian Popovici este reporter special la Fanatik. A debutat în jurnalism în anul 2012 la Antena 1, acolo unde a fost reporter TV. A mai activat în televiziune ca reporter la The Money Channel. Este cadru universitar colaborator la Facultatea de Jurnalism şi Ştiinţele Comunicării, acolo unde urmează și programul de doctorat.
'Cine e nesimțit? Varga sau Pancu?'. O altă față a conflictului de la CFR Cluj
iamsport.ro
'Cine e nesimțit? Varga sau Pancu?'. O altă față a conflictului de la CFR Cluj
