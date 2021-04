A câștigat titlul cu Dinamo, dar a dat bani din buzunar ca să plece: ”Atât de mult îmi doream”

Fostul mijlocaș Adrian Ropotan a câștigat titlul cu Dinamo, dar a dat bani din buzunar ca să plece din Ștefan cel Mare, deoarece conducătorii clubului de la acea vreme nu doreau să lase din preț.

Ropotan și-a amintit cu umor de momentul când a cântat pentru Steaua la o petrecere alături de Gabriel Torje și Cristi Pulhac.

În vârstă de 34 de ani, Adrian Ropotan a jucat pentru Dinamo în perioada 2005-2009, reușind să câștige un titlu de campion. După ce s-a retras din activitate în 2019, fostul internațional cu șapte selecții a devenit dezvoltator imobiliar.

Fostul jucător de la Dinamo a dezvăluit că a dat bani ca să plece în străinătate

”Când m-am transferat am dat bani de la mine ca să pot face asta. Am dat bani din contractul meu. Am dat bani din viitorul contract, dar asta e o altă discuție… Am dat cum se face în ziua de azi. Îmi doream atât de mult să plec, încât aș fi acceptat orice”, a povestit Adrian Ropotan cum a dat bani ca să plece de la Dinamo.

”Prima oară, oferta venise de la Spartak Moscova. Eu aveam un contract stabilit, iar apoi m-am trezit cu oferta de la Dinamo Mosova. Povestea e mult mai amplă. Eram în cantonament în Turcia, iar cluburile nu se înțelegeau la TVA, cine să-l plătească.

Rușii dădeau 3 milioane, dar au aflat că trebuie să achite și TVA-ul. Cred că suma a ajuns pe la 3,5 milioane sau poate și mai mult. Contractul meu a fost unul diferit, s-au mai schimbat datele problemei. Au scăzut sumele. Îmi doream foarte mult să fac acest pas și să plec în străinătate”, a declarat fostul fostbalist la gsp.ro.

Ropotan îi critică pe actualii jucători

”Am plecat unde au fost alți oameni mulțumiți. Nu depinde în mare parte de noi unde vrem să ne transferăm. Dacă puteam alege între Benfica sau Dinamo Moscova, era clar ce alegeam. Știu că eram urmărit de Werder Bremen. Au venit reprezentații echipei la un meci, sa-l vadă pe Adrian Cristea, și le-a plăcut și de mine.

A fost o ofertă care nu s-a concretizat. Nu din cauza cerințelor mele, ci din alte cauze, exterioare. Probabil suma cerută de Dinamo, dar și comisioanele care trebuiau plătite. De multe ori, comisioanele erau mai mari decât salariul jucătorilor.

Jucătorii români visează acum pe termen scurt, nu pe termen lung. Viața îți oferă ceva. Dacă nu știi să ții cu dinții de ea, e posibil să nu reziști. Nimeni nu te ține în puf”, a mai spus Adrian Ropotan.

