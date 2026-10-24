A câștigat titlul cu echipa lui Gigi Becali, dar le ține pumnii rivalilor în acest sezon: ”Vreau să ia ei titlul”

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O destăinuire importantă a fost făcută la emisiunea FANATIK SUPERLIGA. Un fost fotbalist important de pe prima scenă a României, care a câștigat titlul cu Steaua, dar și cu echipa lui Gigi Becali, surprinde pe toată lumea și spune că ține pumnii rivalilor roș-albaștrilor la lupta internă din SuperLiga.

Cine este fotbalistul, campion cu echipa lui Gigi Becali, care ”trădează” și le ține pumnii rivalilor în acest sezon: ”Vreau să ia ei titlul”

Prezent în platoul FANATIK SUPERLIGA, Valeriu Răchită (56 de ani) a făcut dezvăluiri mai puțin cunoscute despre începuturile sale în fotbal. În anii ’80, pe când era doar un junior, actualul analist FANATIK și-a schimbat poziția din teren. Fusese o perioadă mijlocaș, însă, vrăjit de legenda din Bănie, Costică Ștefănescu (1951 – 2013), Vivi a decis să se ”retragă” spre poziția de fundaș central.

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”Afecțiunea” pe care fostul fundaș central din prima ligă pentru fotbalul din Oltenia nu s-a stins nici în prezent. În emisiunea de la FANATIK, Vivi Răchită a spus că este fanul celor de la Universitatea Craiova în actualul sezon și le ține pumnii . ”Eu când eram junior și am prins acel sezon ’83 ori ’84, atunci din mijlocaș m-am făcut fundaș central de dragul lui Costică Ștefănescu.

Pentru mine Costică Ștefănescu a fost icoană. Icoană! Deci icoană a fost pentru mine. Și eu, deși eram la Petrolul, la copii și juniori, țineam cu Universitatea Craiova și acum îmi doresc ca Universitatea Craiova să câștige campionatul. Deși se pare că am jucat și la FCSB, 2003, 2004 și 2005. Se numea Steaua atunci. Jucam cu Liverpool, cu Dortmund, meciuri oficiale”, a spus Răchită.

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Vivi Răchită, campion și cu Steaua Armatei, dar și cu echipa lui Gigi Becali

Valeriu Răchită este printre puținii fotbaliști români care se pot lăuda că au titluri și trofee atât cu Steaua Armatei, cât și cu acea , care în prezent joacă în SuperLiga și e patronată de Gigi Becali (68 de ani). Născut pe 30 mai 1970, în Boldești-Scăieni, Prahova, Vivi a evoluat în perioade diferite la Steaua: în sezonul 1989-1990, apoi între 1996 și 1998. El a revenit la echipa roș-albastră în 2002. Apoi, urmează controversa, pentru că între 2003 – 2005 deja Gigi Becali preluase controlul clubului. Răchită era încă la roș-albaștri.

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În tricoul roș-albastru, Răchită a cucerit mai multe titluri de campion, o Cupă a României și o Supercupă a României. Cu Steaua Armatei are titlurile din sezoanele 1996 – 1997 și 1997 – 1998. Apoi, cu echipa patronată de Gigi Becali are titlul din sezonul 2004 – 2005. A mai jucat la Petrolul Ploiești, FC Onești, Ankaragucu sau Litex Loveci. În Bulgaria, Răchită are o Cupă, în sezonul 2000 – 2001.