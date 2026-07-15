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A căzut recordul lui Kylian Mbappe! Ziua națională a Franței a fost cu ghinion pentru „Le Dictateur”

Kylian Mbappe a ratat șansa de a își trece în palmares a doua Cupă Mondială. Selecționata „Cocoșului galic” a fost învinsă de Spania în semifinalele CM 2026, chiar de Ziua națională a Franței
Cristian Măciucă
15.07.2026 | 05:05
A cazut recordul lui Kylian Mbappe Ziua nationala a Frantei a fost cu ghinion pentru Le Dictateur
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A căzut recordul lui Kylian Mbappe! Ziua națională a Franței a fost cu ghinion pentru „Le Dictateur” FOTO: sportpictures.eu
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Kylian Mbappe (27 de ani) nu a mișcat în semifinala Franța – Spania 0-2 de la CM 2026. Superstarul lui Real Madrid era port-bonheur-ul lui Didier Deschamps (57 de ani), dar norocul s-a dus în duelul de la Dallas cu campioana europeană. Recordul lui Mbappe la naționala Franței a căzut, iar reprezentativa „Cocoșului galic” va trebuie să se mulțumească doar cu finala mică.

Franța a pierdut, în sfârșit, cu Kylian Mbappe

Campion mondial cu Franța în 2018 și vicecampion mondial în 2022, Kylian Mbappe era port-bonheur-ul selecționatei lui Didier Deschamps. Recordul celui poreclit pe internet „Dictatorul” a căzut însă în semifinala CM 2026. Spania nu i-a dat nicio șansă Franței, pe care a învins-o cu 2-0, grație golurilor marcate de Oyarzabal (22), din penalty, și Pedo Porro (58).

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Pentru Franța a fost primul meci disputat la un Campionat Mondial în care pierde cu Kylian Mbappe titular. Înfrângerea suferită în fața Spaniei este cu atât mai dură cu cât a venit pe 14 iulie, „Ziua națională a Franței”. Precedenta înfrângere a francezilor la Cupa Mondială fără Mbappe în primul „11” datează de la CM 2022, când reprezentativa „Cocoșului galic” a pierdut în faza grupelor, scor 0-1, cu Tunisia. Atunci, Mbappe a fost introdus pe parcurs de Deschamps.

Kylian Mbappe, cele mai multe meciuri la CM pentru naționala Franței

Recordul Franței cu Kylian Mbappe titular a căzut, dar superstarul lui Real Madrid a mai bifat un record. În ziua în care Franța a pierdut cu Spania la CM 2026, scor 0-2, în semifinale, atacantul în vârstă de 27 de ani a devenit francezul cu cele mai multe prezențe la Cupa Mondială. Duelul cu Spania din semifinalele CM 2026 a reprezentat meciul cu numărul 21 pentru Mbappe la Cupa Mondială. Precedentul record îi aparținea lui Hugo Lloris, care avea 20 de meciuri la Campionatul Mondial.

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Top 10 fotbaliști francezi cu meciuri la Cupa Mondială

  • 1. Kylian Mbappé: 21 meciuri
  • 2. Hugo Lloris: 20 meciuri
  • 3. Antoine Griezmann: 19 meciuri
  • 4. Olivier Giroud: 18 meciuri
  • 4. Raphaël Varane: 18 meciuri
  • 6. Fabien Barthez: 17 meciuri
  • 6. Thierry Henry: 17 meciuri
  • 8. Lilian Thuram: 16 meciuri
  • 9. Maxime Bossis: 15 meciuri
  • 10. Michel Platini: 14 meciuri

După ce a câștigat medalia de aur în 2018 și medalia de argint în 2022, Kylian Mbappe va avea ocazia să se lupte în acest am pentru medalia de bronz la Cupa Mondială. Naționala Franței va juca finala mică, acolo unde va înfrunta pierzătoarea din cealaltă semifinală, Anglia – Argentina, programată miercuri, 15 iulie, de la ora 22:00. Meciul pentru locul 3 la CM 2026 este programat duminică, 19 iulie, de la ora 00:00.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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