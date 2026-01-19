Fanatik SuperLiga cu Horia Ivanovici

A căzut transferul! Răsturnare de situație la Dinamo: fotbalistul NU mai semnează în Ștefan cel Mare. Exclusiv

Nu se mai face transferul jucătorului la Dinamo! Anunț de ultim moment făcut de Andrei Nicolescu
Gabriel-Alexandru Ioniță
19.01.2026 | 13:15
A cazut transferul Rasturnare de situatie la Dinamo fotbalistul NU mai semneaza in Stefan cel Mare Exclusiv
EXCLUSIV FANATIK
Dinamo a renunțat la aducerea unui jucător. Foto: colaj Fanatik
Dinamo nu mai face, cel puțin pentru moment, transferul lui Liam Eissat, fratele lui Lisav Eissat, proaspătul internațional român. Tânărul jucător israelian de origine română a făcut cantonamentul din această iarnă în Antalya alături de „câini” și toată lumea aștepta un anunț oficial al clubului vizavi de aducerea sa. Doar că acest lucru nu se va mai întâmpla în cele din urmă.

Dinamo nu îl mai ia acum pe Liam Eissat! Explicațiile lui Andrei Nicolescu

Anunțul în acest sens a fost făcut chiar de către Andrei Nicolescu, în direct la FANATIK SUPERLIGA. Președintele clubului din „Ștefan cel Mare” a explicat în detaliu situația. Așadar, dinamoviștii au decis să nu îl aducă acum la echipă pe Liam Eissat, pentru că au ajuns la concluzia că el nu ar avea cum să joace în această parte secundă a sezonului, din cauza concurenței acerbe existente în prezent la formația lui Kopic de pe poziția pe care evoluează el.

Astfel, s-a hotărât ca el să continue în Israel până în vară, în încercarea de a prinde mai multe minute. În cazul în care acest lucru se va întâmpla și deci fotbalistul va reuși să progreseze în acest interval de timp, atunci sunt șanse mari ca transferul să se realizeze în cele din urmă la acel moment.

„Până la urmă nu l-am semnat pe Liam, pe Eissat, pentru că ar fi avut foarte puține șanse să joace anul ăsta aici, avem 7 wingeri, el fiind poziționat winger special. Și am luat decizia ca până în vară să rămână la Maccabi, să fie monitorizat, să încerce să joace mai mult acolo și să reluăm discuția în vară, să vedem cum îl putem aduce.

Era mai bine și pentru el, decât să joace la echipa noastră a doua, la Liga 3, era mai important să încerce să aibă minute într-o categorie mai bună, mai bine plasată”, a spus Andrei Nicolescu la FANATIK SUPERLIGA. 

Dinamo a renunțat pentru moment la Liam Eissat

Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
