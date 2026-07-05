A cerut 100 de milioane de dolari pentru a se bate cu Conor McGregor: „Aș fi făcut-o!”

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Conor McGregor (37 de ani) se întoarce în cușca de MMA, după o absență de cinci ani. El va concura în octogon la UFC 329 contra lui Max Holloway. Doar că lucrurile ar fi putut sta altfel pentru fostul campion UFC. Terence Crawford, fostul mare boxer american, retras din activitate, a dezvăluit că ar fi intrat în cușcă cu McGregor pentru o sumă amețitoare.

Terence Crawford a vrut o luptă cu Conor McGregor pentru 100 de milioane de dolari

după ce a încălcat regulamentul anti-doping, El va lupta împotriva lui Max Holloway (34 de ani) în main event-ul galei UFC 329. Show-ul va avea loc pe 11 iulie, în Las Vegas, iar în România va fi transmis în direct pe VOYO.

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Însă irlandezul ar fi fost „încălzit” deja, până acum, dacă se ducea la bun sfârșit scenariul unei lupte cu Terence Crawford. Fostul mare boxer american, retras între timp din circuit, a dezvăluit că ar fi intrat „fără îndoială” în cușcă împotriva lui Conor McGregor dacă i s-ar fi oferit 100 de milioane de dolari. Deși a recunoscut că nu are experiență în MMA, a afirmat că suma ar fi fost prea tentantă pentru a o refuza, glumind că ar fi „încercat pur și simplu să supraviețuiască” în fața vedetei UFC.

„Aș fi făcut-o (dacă ar fi existat o ofertă reală). De ce nu aș fi făcut-o? Nu trebuie să o fac (acum). Pe atunci, ar fi fost o afacere bună. Acum, în situația mea actuală, nu trebuie să o fac. Asta e chestia!”, a spus americanul, despre lupta care trebuia să aibă loc în 2024, într-o apariție recentă la emisiunea „The Ariel Helwani Show”.

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Terence Crawford, fericit din postura de „pensionar”

Născut în Omaha, Crawford s-a retras oficial în decembrie 2025, la scurt timp după ce a șocat lumea boxului învingându-l pe legendarul Canelo Alvarez la categoria super-mijlocie (168 lbs). A fost victoria care i-a cimentat definitiv moștenirea. Deși la 38 de ani este încă într-o formă fizică excepțională, Crawford se bucură acum din plin de pensie. „Sunt într-o altă parte a vieții mele acum, unde nu trebuie să duc acele lupte. Sunt fericit că m-am pensionat și nu mă văd revenind. Gata, gata!”, a mai spus fostul sportiv, conform sursei.

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Undisputed welterweight champion Terence Crawford revealed he “absolutely” would have stepped into the cage against Conor McGregor if offered $100 million . Crawford admitted he has no MMA background but said the payday would have been too good to pass up, joking that he’d have… — WHAT’S YOUR HUSTLE? | THAT BOXING LIFESTYLE (@whatsyourhustl)

Când a luptat Conor McGregor ultima dată într-un ring de box

În ceea ce îl privește pe McGregor, el a fost mult timp asociat cu meciuri de box, deși este cunoscut în principal pentru cariera din UFC. Irlandezul nu s-a mai întors în ringul de box de la lupta sa din 2017 cu Floyd Mayweather. McGregor dăduse semne de oboseală accentuată. În runda a 9-a, Mayweather i-a aplicat acestuia o serie de lovituri la față, iar atacul a continuat și în runda a 10-a, când arbitrul Robert Byrd a decis în cele din urmă să oprească meciul în favoarea lui Mayweather, după ce McGregor nu a mai reușit să se apere.