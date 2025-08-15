News

A cerut un sfat de la ChatGPT, dar a ajuns la spital ulterior. Ce a putut să pățească un bărbat

Un bărbat a cerut un sfat de la ChatGPT și a ales să nu apeleze la un specialist. Ulterior, acesta a ajuns la spital. Ce s-a întâmplat?
Valentina Vladoi
15.08.2025 | 17:30
Ce sfat a cerut bărbatul de la ChatGPT. Sursă foto: Freepik

Tot mai multe persoane se bazează pe câte un sfat de la ChatGPT. Într-adevăr, inteligența artificială ne poate fi de mare ajutor în multe cazuri. Sunt și momente însă când e bine să apelăm la specialiști.

Ce sfat a cerut bărbatul de la ChatGPT

Iar cel mai bun exemplu este chiar situația în care a ajuns un bărbat de 60 de ani. Acesta a vrut să înlocuiască sarea de masă din dieta sa. Mai departe, el a cerut un sfat de la ChatGPT în acest.

Se pare că bărbatul a înlocuit ulterior seara cu bromură de sodiu. Rezultatul? Acesta a ajuns la spital cu probleme grave. Mai exact, el prezenta simptome psihiatrice îngrijorătoare. Avea halucinații, era paranoic și credea că vecinul său vrea să îl otrăvească.

Având în vedere starea sa, medicii au stabilit că bărbatul de 60 de ani suferea de bromism. Acesta un sindrom provocat de expunerea cronică excesivă la compusul chimic bromură sau la brom, un compus chimic înrudit.

Ce spune dezvoltatorul ChatGPT despre acest caz

Medicii au stabilit că bărbatul consumase bromură de sodiu pe care o cumpărase online, acesta fiind un sfat de la ChatGPT, relatează Live Science. Aceeași sursă a contactat OpenAI, dezvoltatorul ChatGPT, pentru un punct de vedere.

În acest sens, purtător de cuvânt a transmis că serviciile sale nu sunt destinate utilizării în diagnosticarea sau tratarea vreunei afecțiuni medicale. Astfel, utilizatorii nu trebuie să se bazeze pe răspunsurile primite și să înlocuiască cu ele sfaturile venite de la un specialist.

„Nu trebuie să vă bazați pe rezultatele serviciilor noastre ca singură sursă de adevăr sau informații factuale sau ca substitut pentru sfaturile profesionale”, a transmis purtătorul de cuvânt de la OpenAI, pentru Live Science.

Ce este bromura, de fapt

Și totuși ce este bromura, substanța consumată de bărbat? În secolele XIX și XX, aceasta era utilizată în medicamentele eliberate pe bază de rețetă, dar și fără rețetă, inclusiv somnifere, sedative, dar și anticonvulsivante.

Ulterior însă, studiile au demonstrat că expunerea cronică, adică abuzul acestor medicamente, provoca bromism. Acesta la rândul său provoacă simptome precum agitație, delir, mânie, dar și psihoză.

Totodată, pe termen lung pot apărea probleme de memorie, gândire, dar și la nivelul coordonării musculare. Iar consumată pe o perioadă mai lungă, bromura se acumulează în organism și afectează funcția neuronilor.

De altfel în SUA, între anii 1970 și 1980, autoritățile au eliminat mai multe forme de bromură din medicamentele eliberate fără prescripție medicală, inclusiv bromura de sodiu. Nu este clar însă de ce bărbatul a primit un astfel de sfat de la ChatGPT și de ce l-a pus în practică fără să ceară alte păreri de la specialiști.

Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik.
