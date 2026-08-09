Sport

„A cheltuit peste 60-70 de milioane de euro!” Dezvăluiri despre prețul cu care Neluțu Varga ar putea vinde CFR Cluj

Giovanni Becali a dezvăluit suma pe care a investit-o Neluțu Varga la CFR Cluj în toți acești ani și spune că fosta campioană a României ar trebui vândută cu cel puțin 30-40 de milioane de euro.
Flaviu Popa
09.08.2026 | 10:10
A cheltuit peste 6070 de milioane de euro Dezvaluiri despre pretul cu care Nelutu Varga ar putea vinde CFR Cluj
EXCLUSIV FANATIK
Neluțu Varga ar fi investit 70 de milioane de euro la CFR Cluj
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Mai mult, într-un dialog cu Horia Ivanovici, Giovanni Becali a explicat că e convins că Varga nu vrea să plece de la echipă. Un ultim sfat pentru patronul celor de la CFR Cluj: să lase mândria și să bage echipa în insolvență pentru a o salva de la faliment.

Giovanni Becali crede că CFR Cluj ar putea să se vândă pe aproximativ 40 de milioane de euro

Becali a dezvăluit, de asemenea, că Neluțu Varga a investit în CFR Cluj aproximativ 70 de milioane de euro, astfel că ar putea să vândă echipa cu 30-40. Cât despre plecare, aceasta nu este posibilă pentru că nimeni nu își lasă o afacere cu o asemenea investiție.

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„Nu știu dacă va pleca, Neluțu acolo, e părerea mea, a cheltuit peste 60-70 de milioane de euro. Din banii lui. Îți mai spun ce datorii va mai avea, datorii la care răspunzător e tot el. Nu poți să lași o afacere pe care cu drag ai finanțat-o, de dragul lelii.

Tocmai de asta să ne aducem aminte de cuvintele lui Gigi. Ce să fac eu, dau 4-5 milioane și să aduc acasă de la gura fetelor? Neluțu încă poate rezista cu intrare în insolvență, doar asta îl salvează. Mândria merge până undeva. Am văzut eu mulți. Bucșaru, juca în Liga Campionilor. A luat 25 milioane într-un an. Mai e mândru acum? Du-te și caută să vezi. Dacă mai e mândru”, a explicat Becali.

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Giovanni Becali îl sfătuiește pe Neluțu Varga să lase mândria deoparte și să bage echipa în insolvență

Tu toate acestea, Giovanni îl sfătuiește pe Varga să lase mândria și să ia în considerare insolvența. „Neluțu că mai pleacă în Dubai, Africa, avioane private. El trebuie acum să-și calmeze mândria și să ia insolvența asta să aștepte 2-3 ani, avem specialiști în insolvență. Bă, tată, să-ți spun ceva. Jucam jocuri de noroc. Dă bă un zar pe 10.000. Am îmbătrânit, nu mai pot să pun cum puneam atunci. Am mândrie că sunt sănătos, că am familie. Mândria e, dar nu mai pot să mă cert cu lumea cum mă certam înainte.

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Eu mai mă văd cu Mourinho, mai mă văd cu ăla. E fratele nostru, insolvența nu e o milogeală. E o insolvență care te scoate”, a explicat Becali. „Decât să te duci cu mândria în faliment”, a remarcat și Horia Ivanovici, moderatorul emisiunii GIOVANNI SHOW.

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Sper să găsească măcar niște investitori să poată să recupereze ceva. Nu cred că pleacă. Cu 30-40 milioane ar fi o sumă corectă pentru CFR. Să vândă. E o sumă echitabilă cu toate campionatele pe care le-a câștigat CFR.

La FCSB un 50-60-70, poate n-a făcut în ultimii 10 ani ce a făcut CFR, dar lumea o confundă cu Steaua, campioana campionilor. În România sunt oameni care au sute de milioane, nici nu știi cine sunt. Te întâlnești cu el la Monte Carlo, el mă salută pe mine și eu nu știu cine e”, a concluzionat Giovanni Becali la GIOVANNI SHOW.

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Dezvăluiri despre prețul cu care Neluțu Varga ar putea vinde CFR Cluj

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Flaviu Popa
Flaviu Popa
Flaviu Popa este redactor pe sport la Fanatik. A debutat ca ziarist la Gazeta Sporturilor și a mai scris pentru site-uri ca City News, Look TV, Ziar de Cluj.
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