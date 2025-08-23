A comandat o insectă online, iar mai apoi a murit subit. Povestea bărbatului care a generat mari controverse

Mark Anthony Kirby, în vârstă de 38 de ani, din Prescot, Merseyside, a murit subit după ce a fost mușcat de un păianjen veninos pe care îl cumpărase recent online.

Ce simptome avea Mark Anthony Kirby

Fosta lui parteneră, Kayleigh Gill, a făcut o serie de dezvăluiri complet neașteptate. Aceasta a spus că bărbatul cumpărase păianjenul cu câteva săptămâni înainte. Kayleigh, care este și mama copiilor lui, a povestit că el plecase într-o excursie în Scoția împreună cu ea, partenerul ei și sora ei.

Ulterior, Mark Anthony Kirby . Totuși, ea nu credea că era atât de bolnav, deoarece el încă era glumeț la masă și nu dădea semne că ar avea stări atât de neplăcute.

Pe parcursul săptămânii următoare însă, Mark s-a plâns de simptome asemănătoare gripei. Acestea avea frisoane, dar și o serie de dureri la nivelul membrelor, la care nu găsea neapărat o cauză.

Cum s-a produs tragedia

Ulterior, sâmbătă, 2 august, Mark Anthony Kirby a sunat-o pe sora lui Kayleigh, Kath, care locuiește pe strada de vizavi de apartamentul său din Knowsley. Bărbatul s-a plâns că nu poate respira corect.

Kath s-a dus la apartament și a apelat numărul de urgență înainte ca Mark să leșine. Ea a încercat să-l ajute, dar când paramedicii au sosit la fața locului, în jurul prânzului, nu au mai putut să-l salveze, a relatat Liverpool Echo.

„Era amuzant, grijuliu, sociabil și foarte deschis. Era un tată minunat pentru cei doi copii ai noștri și era mereu sufletul petrecerii”, a povestit femeia despre cel care i-a fost partener 16 ani din viață.

Bărbatul obișnuia să cumpere păianjeni online

Mark Anthony Kirby ar fi făcut greșeala fatală de a cumpăra păianjeni online. Chiar și așa, în continuare există niște semne de întrebare legate de modul în care acesta a murit.

„Cumpărase cinci păianjeni online cu două sau trei săptămâni înainte și era obsedat de ei. Cred că i-a cumpărat pentru că locuia singur”, a completat ea, conform .

Kayleigh a explicat că lui Mark. Pe de altă parte, după o săptămână și jumătate de simptome, ea și familia lui cred că moartea lui este rezultatul mușcăturii de păianjen.

Iar având în vedere cele întâmplate, Kayleigh a spus că este „complet șocată” după moartea tragică a lui Mark. Și s-ar părea că lucrurile puteau fi evitate, dacă bărbatul mergea la timp la spital.

„Mi-a povestit despre mușcătură și i-am spus că trebuie să meargă la spital, dar nu a făcut-o. Oamenii nu ar trebui să poată cumpăra aceste păianjeni online, ar trebui să fie nevoie de licențe pentru a-i deține”, a povestit sora lui Kayleigh

Mark Anthony Kirby era tată a doi copii. Acesta lasă în urmă un fiu de 18 ani, Nathan-Mark, și o fiică de 17 ani, Kimmy-Louise. Iar povestea sa a generat mari controverse.