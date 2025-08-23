News

A comandat o insectă online, iar mai apoi a murit subit. Povestea bărbatului care a generat mari controverse

Un bărbat, tată a doi copii, a comandat o insectă online, iar mai apoi a murit subit. Familia acestuia este în stare de șoc după cele întâmplate.
Valentina Vladoi
23.08.2025 | 14:01
A comandat o insecta online iar mai apoi a murit subit Povestea barbatului care a generat mari controverse
Mark Anthony Kirby a murit subit după ce a fost mușcat de un păianjen. Sursă foto: Mirror, Freepik / colaj Fanatik

Mark Anthony Kirby, în vârstă de 38 de ani, din Prescot, Merseyside, a murit subit după ce a fost mușcat de un păianjen veninos pe care îl cumpărase recent online.

Ce simptome avea Mark Anthony Kirby

Fosta lui parteneră, Kayleigh Gill, a făcut o serie de dezvăluiri complet neașteptate. Aceasta a spus că bărbatul cumpărase păianjenul cu câteva săptămâni înainte. Kayleigh, care este și mama copiilor lui, a povestit că el plecase într-o excursie în Scoția împreună cu ea, partenerul ei și sora ei.

Ulterior, Mark Anthony Kirby s-ar fi plâns că nu se simte bine. Totuși, ea nu credea că era atât de bolnav, deoarece el încă era glumeț la masă și nu dădea semne că ar avea stări atât de neplăcute.

Pe parcursul săptămânii următoare însă, Mark s-a plâns de simptome asemănătoare gripei. Acestea avea frisoane, dar și o serie de dureri la nivelul membrelor, la care nu găsea neapărat o cauză.

Cum s-a produs tragedia

Ulterior, sâmbătă, 2 august, Mark Anthony Kirby a sunat-o pe sora lui Kayleigh, Kath, care locuiește pe strada de vizavi de apartamentul său din Knowsley. Bărbatul s-a plâns că nu poate respira corect.

Kath s-a dus la apartament și a apelat numărul de urgență înainte ca Mark să leșine. Ea a încercat să-l ajute, dar când paramedicii au sosit la fața locului, în jurul prânzului, nu au mai putut să-l salveze, a relatat Liverpool Echo.

„Era amuzant, grijuliu, sociabil și foarte deschis. Era un tată minunat pentru cei doi copii ai noștri și era mereu sufletul petrecerii”, a povestit femeia despre cel care i-a fost partener 16 ani din viață.

Bărbatul obișnuia să cumpere păianjeni online

Mark Anthony Kirby ar fi făcut greșeala fatală de a cumpăra păianjeni online. Chiar și așa, în continuare există niște semne de întrebare legate de modul în care acesta a murit.

„Cumpărase cinci păianjeni online cu două sau trei săptămâni înainte și era obsedat de ei. Cred că i-a cumpărat pentru că locuia singur”, a completat ea, conform Mirror.

Kayleigh a explicat că autopsia nu a reușit până acum să determine cauza morții lui Mark. Pe de altă parte, după o săptămână și jumătate de simptome, ea și familia lui cred că moartea lui este rezultatul mușcăturii de păianjen.

Iar având în vedere cele întâmplate, Kayleigh a spus că este „complet șocată” după moartea tragică a lui Mark. Și s-ar părea că lucrurile puteau fi evitate, dacă bărbatul mergea la timp la spital.

„Mi-a povestit despre mușcătură și i-am spus că trebuie să meargă la spital, dar nu a făcut-o. Oamenii nu ar trebui să poată cumpăra aceste păianjeni online, ar trebui să fie nevoie de licențe pentru a-i deține”, a povestit sora lui Kayleigh

Mark Anthony Kirby era tată a doi copii. Acesta lasă în urmă un fiu de 18 ani, Nathan-Mark, și o fiică de 17 ani, Kimmy-Louise. Iar povestea sa a generat mari controverse.

