A ”comis-o” cu Bologna, dar are parte în continuare de susținere: ”Nu ar trebui să stea pe bancă”

Criticat vehement în ultima perioadă de patronul Gigi Becali, mijlocașul Adrian Șut a primit susținere după gafa comisă în startul întâlnirii cu Bologna în urma căreia italienii au deschis scorul.

Susținere totală pentru Adrian Șut, în ciuda erorii din meciul cu Bologna

Gigi Becali s-a arătat extrem de deranjat de prestația pe care a avut-o Șut la duelul din etapa a 3-a din grupa de Europa League și a anunțat că va lua măsuri. Însă, Raul Rusescu, fostul atacant al ”roș-albaștrilor” nu consideră că mijlocașul ar trebui scos din primul ”11”.

”Nu sunt de acord cu patronul FCSB, pentru că nu Șut e vinovat. OK, a făcut o greșeală, dar de acolo s-a continuat cu o greșeală, apoi cu încă una și încă una. Principala vină îi aparține lui Șut.

A pierdut mingea într-o poziție în care nu trebuia să o piardă, dar după aceea a făcut o partidă bună, mai ales după minutul 35. E un jucător important, nu cred că ar trebui să stea pe bancă, indiferent de situație”, a declarat Rusescu, pentru .

Adrian Șut, greșeală uriașă în FCSB – Bologna 1-2

La doar câteva zile după ce Gigi Becali l-a făcut praf în urma înfrângerii neașteptate din campionat cu Metaloglobus, Adrian Șut la meciul cu Bologna și oaspeții au reușit să deschidă scorul.

Mijlocașul a încercat să dribleze în jumătatea proprie, a fost deposedat de Remo Freuler, iar de la această eroare a venit primul gol al italienilor. Thijs Dallinga l-a depășit ușor pe Baba Alhassan și a pasat decisiv pentru golul lui Jens Odgaard.

Gigi Becali, reacție uluitoare după gafa lui Șut: ”M-am gândit că îl distrug”

Patronul Gigi Becali a mărturisit la FANATIK SUPERLIGA că a fost atât de deranjat de eroarea lui Adrian Șut încât de FCSB, însă nu a vrut să-și umilească jucătorul.

”Noi am ajuns la echipa asta să fie star Șut, care nici nu conta. Era bun fotbalist, dar el a ajuns star, ia mingea și bate el. Cine ești, bă, tu, să bați? Știi să bați tu ceva? Era Olaru acolo, era David Miculescu, care a dat tare în minge.

Eu am vrut să-l schimb în minutul 10, după ce a greșit la gol. Dar apoi m-am gândit că râde lumea de el, îl distrug, îl demoralizez. Așa trebuie făcut, zice lumea că nu, dar eu nu am văzut la niciun nivel ca unul să piardă mingea așa și să ia gol, doar la noi se întâmplă așa ceva.

La Șut nu e prima, mai are multe de-astea, dar el este star, el driblează. Acolo nu te lasă nimeni să driblezi, bă, nebunule, acolo e pericol mare, e bombă atomică la mijlocul terenului. N-ai voie să pierzi mingea în viața vieților tale.

Dacă n-ai soluție, arunc-o în tribună. Sunt care driblează, dar 120% sunt siguri de dribling. Nu tu, Șut, care până te învârți vine baba cu colacii”, a declarat Becali. la FANATIK SUPERLIGA.

Va ajunge Adrian Șut pe banca de rezerve?

Imediat după încheierea partidei de pe Arena Națională, patronul campioanei României a anunțat că va face câteva transferuri în perioada de mercato din iarnă, iar Adrian Șut .

”Ce să zic? Adică… Dacă la nivelul ăsta, dacă faci o greșeală… Meciul l-a pierdut Șut. Nu mi s-a părut Bologna o echipă așa. Cu mai mult noroc și cu arbitraj mai bun… Suntem țară mică, își bat joc de noi. Multe, vezi capul spart, sânge, dă, mă, roșu. Asta e, suntem țară mică și ne batjocoresc. Trebuie jucători de război. (…) Meciul ăsta l-a pierdut Șut

Trebuie să luăm fundași și doi mijlocași, nu avem, Șut nu mai este, Baba dă pe lângă minge, el săracul e luptător așa, dar trebuie să fii mai precis dacă vrei să joci fotbal la nivelul ăsta. Dacă eram echipa de anul trecut, îi băteam. Abia aștept să vină perioada de transferuri să-i arăt lui Șut cum stă pe banca de rezerve”, a spus Gigi Becali.