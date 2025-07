A condus cu o alcoolemie aproape de coma alcoolică și a făcut prăpăd în traficul din București. Bărbatul a fost arestat

Un bărbat a fost prins conducând cu o alcoolemie aproape de coma alcoolică. Acesta a provocat și un eveniment rutier în Capitală. Șoferul a fost arestat preventiv în urma faptelor comise.

Luni, 14 iulie, în jurul orei 13.20, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui incident rutier pe strada Râmnicu Vâlcea din Municipiul Bucureşti, Sector 3. Șoferul care a provocat accidentul a fost identificat de autorități și este vorba despre un bărbat în vârstă de 56 de ani.

Polițiștii au constatat că bărbatul avea și . În luna mai, acesta a fost condamnat la 8 luni de închisoare cu suspendare după ce a condus sub influența băuturilor alcoolice.

“La data de 13 iulie 2025, poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti – Brigada Rutieră, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, au reţinut un bărbat în vârstă de 56 de ani, cercetat sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de conducerea unui vehicul având dreptul de a conduce suspendat şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului”, a transmis, marți, Brigada Rutieră a Capitalei.

După ce , rezultatul indicat a fost de 1.49 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul a fost condus la sediul I.N.M.L., unde i-au fost prelevate mostre biologice. Potrivit buletinului de analiză toxicologică, acesta avea o concentrație de 3.49 g/l alcool pur în sânge.

Bărbatul avea permisul suspendat

De asemenea, în urma verificărilor, polițiștii rutieri au descoperit că bărbatul figurează cu dreptul de a conduce autovehicule suspendat.

În data de 14.02.2023, acesta a săvârșit o infracțiune de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului. Pentru săvârșirea infracțiunii menționate, acest a fost condamnat definitiv la o pedeapsă de 8 luni cu suspendare, în mai 2025.

Tot luni, bărbatul a fost prezentat Judecătoriei Sectorului 3, cu propunerea de arestare preventivă. Judecătorul de drepturi și libertăți a emis, pe numele său, un mandat de arestare preventivă de 30 de zile pentru săvârșirea infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului.