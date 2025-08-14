A crăpat Voyo din secunda 1! Zeci de mii de români nu au văzut golul lui Juri Cisotti din minutul 1

deoarece Pro TV a cumpărat drepturile, iar partida este transmisă în exclusivitate pe VOYO. Zeci de mii de fani au ratat după ce platforma a căzut pentru minute în șir

ADVERTISEMENT

UPDATE: Mesajul transmis de Voyo la 30 de minute după probleme întâmpinate

După jumătate de oră în care fanii au intrat în panică din cauza faptului că nu-și pot urmări favoriții în drumul lor spre tabloul principal din UEFA Europa League, Voyo a transmis un mesaj pe social media pentru a explica ce s-a întâmplat cu platforma: „Întâmpinăm unele erori de conectare la platforma online. Echipa noastră lucrează chiar acum pentru a remedia cât mai repede această situație. Între timp, pentru a putea urmări, în continuare, meciul Drita – FCSB, puteți intra pe Pro Arena sau să accesați acest link”, a fost mesajul celor de la Voyo.

Voyo, eroare în masă înainte de Drita – FCSB! Platforma a picat iar zeci de mii de utilizatori au ratat golul lui Juri Cisotti

Meciul dintre Drita și FCSB a început cum nu se poate mai bine pentru campioana României, Juri Cisotti marcând pentru 1-0 încă din minutul 1, însă un număr semnificativ de suporteri a ratat momentul.

ADVERTISEMENT

După ce Pro TV a ales să difuzeze partida în exclusivitate pe platforma de streaming Voyo, iar românii și-au cumpărat abonamente special pentru a vedea partida dintre Drita și FCSB, aplicația a picat și foarte mulți suporteri nu s-au putut bucura de reușita favoriților.

Platforma a început să se miște foarte greu cu câteva minute înainte de startul partidei, după care s-a blocat. Foarte mulți suporteri au întâmpinat eroarea: „Ceva nu a funcționat corect, te rugăm să încerci mai târziu!”

ADVERTISEMENT

Meciul a fost mutat la TV! Unde se poate vedea Drita – FCSB după eroarea celor de la Voyo

În zadar au fost toate încercările echipei tehnice de a remedia problema. FCSB a mai marcat o dată, de această dată prin David Miculescu, iar meciul

ADVERTISEMENT

Fanii „roș-albaștrilor” își pot vedea favoriții pe Pro Arena, direct la TV, fără a fi nevoiți să plătească nimic altceva. Fanii au reacționat furios, iar, cel mai probabil, Voyo se va confrunta cu un val uriaș de dezabonări.

ADVERTISEMENT

Până în acest moment, Voyo nu a oferit niciun detaliu cu privire la eroarea cu care platforma de streaming s-a confruntat, însă încrederea tuturor abonaților s-a spulberat odată cu această gafă uriașă.