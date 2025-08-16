A crezut că a rezervat o vacanță de lux pentru familia sa, dar a avut un șoc. Ce a găsit la cazare, de fapt, o femeie

Jade Rathbone, mamă a doi copii, și-a dus familia într-un parc de vacanță din Nottinghamshire după ce a crezut că a găsit o ofertă avantajoasă online, dar a fost șocată de ceea ce a găsit acolo.

ADVERTISEMENT

Vacanță de coșmar pentru o femeie și familia sa

Având în vedere cele întâmplate, femeia i-a avertizat și pe alți turiști să fie atenți la . Unele dintre ele s-ar putea să ruineze întreaga vacanță. Și totuși cu s-a întâmplat totul?

Jade Rathbone, în vârstă de 32 de ani, și-a dus familia într-un parc de vacanță din Nottinghamshire, în speranța că o să se bucure de o vacanță de două nopți. Ea rezervase ceea ce credea a fi o cabană de lux pentru 116 lire sterline.

ADVERTISEMENT

Când a ajuns acolo însă, în realitate rezervase o „baracă” nemobilată. Și nu este clar a cui a fost vina. Mai exact, femeia și-a dat seama că nu citise cu atenție descrierea atunci când a făcut rezervarea.

Femeia nu ar fi citit descrierea completă

Aceasta a văzut doar o singură fotografie și „a tras concluzii pripite” despre cum ar arăta cabana în interior. Ea a recunoscut de altfel că „nu a citit descrierea completă și nu s-a uitat la celelalte fotografii”.

ADVERTISEMENT

„La început am fost șocată și am crezut că a fost jefuită, mai ales că trecusem pe lângă altele care aveau lucruri înăuntru. Când m-am dus să văd ce rezervasem, m-am gândit: «Oh, Doamne, chiar asta este».

ADVERTISEMENT

Inițial ne-am gândit să mergem cu cortul, dar am văzut că există o opțiune de upgrade pentru poduri. Am găsit o ofertă avantajoasă și am crezut că am făcut o afacere bună, așa că nu am mai cercetat mai mult.

ADVERTISEMENT

Era o singură poză cu exteriorul cabanei, așa că mi-am făcut o idee despre cum ar arăta interiorul. Nu am citit descrierea completă și nu m-am uitat la restul pozelor. Iar abia când am ajuns acolo mi-am dat seama că, de fapt, nu era nimic înăuntru”, a povestit femeia, conform .

Familia a fost nevoită să cumpere saltele

Rușinată, femeia a mai cheltuit alte 32 de lire sterline pe două saltele gonflabile. Pe de altă parte, ea a dezvăluit că „a profitat la maximum” de călătorie, .

Pentru membrii familiei sale, ce s-a întâmplat a fost cât se poate de amuzant. Deși vacanța nu a fost așa cum și-ar fi dorit, rămâne totuși o amintire pe care cel mai probabil nu o vor uita prea curând.

„Toți am izbucnit în râs. Nu cred că am fost prea surprinsă, pentru că văd ceva și accept situația, fără să citesc toate detaliile. Partenerul meu râdea de situație, ceea ce a fost un noroc pentru mine. Am profitat la maximum de situație

Întregul proces de procurare a saltelelor gonflabile i-a plăcut foarte mult, pentru că eram înghesuiți cu toții într-o singură cameră. Partenerul meu a stat lipit de perete aproape tot timpul”, a mai povestit aceasta.