A crezut că e o farsă convocarea la națională! Care este visul fotbalistului care a marcat un gol istoric la Cupa Mondială

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Livano Comenencia a marcat primul gol al naționalei din Curacao la Cupa Mondială, acolo unde micuța țară din Caraibe a ajuns în premieră. Născut în Olanda, la fel ca 25 dintre cei 26 de jucători convocați de antrenorul Dick Advocaat, el are ambii părinți din Curaçao.

Livano Comenencia a crezut că e victima unei farse

Livano, în vârstă de 22 de ani, este un mijlocaș care a urcat treptele afirmării la Juventus Under 23 și joacă acum la formația FC Zurich, în Elveția. El a început însă fotbalul la PSV Eindhoven, actuala echipă a lui Dennis Man.

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a povestit cum a primit vestea că e dorit la naționala Curaçao. Era acasă, la Torino, și a bănuit că este vorba de o farsă pusă la cale de prietenii săi de la Juventus, Kenan Yildiz și Tarik Muharemovic, care acum sunt și ei la Cupa Mondială, cu Turcia, respectiv Bosnia. Cei trei erau prieteni de nedespărțit la Juventus Next Gen.

„Am primit un apel de la un număr necunoscut, dar nu am răspuns. Apoi a sunat din nou și mi-a spus: ‘sunt managerul echipei naționale din Curaçao, vrem să mergem la Cupa Mondială. Vrei să joci pentru noi?’ După ce am închis telefonul, l-am sunat pe tata și am aflat că l-au sunat și pe el. Știam că aș putea avea o șansă și cu Olanda, așa că am așteptat câteva luni. În final, faptul că am acceptat să joc pentru Curaçao m-a dus la Cupa Mondială. Imediat ce am pus piciorul pe insulă, am știut că am făcut alegerea potrivită”, a povestit Livano el pentru GazzettadelloSport.

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Au existat destule probleme la naționala din Caraibe

El mai fusese o singură dată în Curaçao. „Când aveam 10 ani, am mers împreună cu familia. Apoi, la primul nostru meci pe teren propriu, la Willemstad, împotriva Sfintei Lucia, mi s-a părut că toată lumea era în tribune”, a rememorat el.

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Pentru un jucător născut în Olanda și trecut pe la echipe importante, condițiile din Curaçao n-au fost chiar optime. „Ne-am confruntat cu mai multe obstacole: terenuri care nu erau întotdeauna în stare bună, probleme cu zborurile și deplasările, diverse dificultăți de comunicare cu hotelurile unde rezervările au fost anulate, dar, în cele din urmă, am reușit. Când mă gândesc la toate astea, mi se face pielea de găină”, a mai afirmat fotbalistul.

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Fotbalistul nu a făcut față la Juventus, dar vrea să-l întâlnească pe Neymar

El era un mare fan al Olandei: „Îmi amintesc puțin despre finala din 2010 pe care Olanda a pierdut-o, dar nu suficient. Apoi, în 2014, am savurat din plin lovitura de cap, din plonjon, a lui Van Persie împotriva Spaniei. În jurul meu, vedeam doar tricouri portocalii: era o petrecere totală”

Livano a explicat de ce a plecat de la Juventus, pentru a încerca o experiență în Elveția. „Veneam de la academia de tineret a PSV și era o lume complet diferită. La Torino, am jucat adesea ca fundaș, dar eu sunt mijlocaș. M-am antrenat deseori cu prima echipă. A fost greu totuși. La primele câteva antrenamente, nici măcar nu am atins mingea. Am plecat pentru că doream să joc un rol principal într-un campionat de top. Mă voiau și în Serie B, dar am ales Elveția”, a punctat fotbalistul care a ajuns deja la 20 de meciuri și trei goluri pentru Curacao.

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Turneul final îi poate îndeplini visul cel mare, deși pe teren e aproape imposibil să se întâmple asta. „ Mereu am vrut să fiu ca el. Este visul unei vieții mele să-l întâlnesc. Fără Curaçao, nu m-aș fi putut apropia de îndeplinirea lui”, a încheiat autorul primului gol al naționalei Curacao la Cupa Mondială.