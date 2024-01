A crezut că merge într-o vacanță de vis, dar a trăit un real coșmar. O femeie a început să plângă atunci când a ajuns la cazare: „Erau prea mulți”

Motivul surprinzător pentru care o turistă britanică a plâns când a ajuns în Benidorm. Femeia susține că i-a fost distrus concediul și a vrut banii înapoi. Ce s-a întâmplat când a ajuns la cazare.

O turistă a început să plângă când a ajuns în Benidorm

O britanică a susținut că vacanța ei la Benidorm a fost distrusă, deoarece hotelul ei avea „prea mulți spanioli în el”. Freda Jackson, o pensionară în vârstă de 80 de ani, a spus că spaniolii ar trebui „să meargă în altă parte pentru vacanță” și că a plâns la sfârșitul călătoriei sale de două săptămâni.

Femeia, care suferă de probleme de mobilitate, a susținut în 2018 că cazarea ei era plină de spanioli nativi „nepoliticoși”, care aproape că au doborât-o. Ea spus că nu s-a simțit deloc bine și a avut

„Hotelul era plin de turiști spanioli și ne-au înfuriat cu adevărat pentru că au fost atât de nepoliticoși. Într-o seară, un tip spaniol aproape că m-a trântit în zbor și a plecat fără măcar să-și ceară scuze”, mai spus turista supărată, conform

Femeia nu a fost impresionată nici de opțiunile de distracție și relaxare din stațiune. „Divertismentul din hotel a fost concentrat și destinat spaniolilor – de ce spaniolii nu pot merge în altă parte pentru vacanța lor?”, a susținuta Freda.

Cât a achitat pentru vacanță

Freda s-a cazat la hotelul Poseidon Playa, situat la periferia orașului Benidorm, în sud-estul Spaniei. Pensionara spune că agenția de turism i-a recomandat locația și, în ciuda cererii ei de acces la un teren plat, acesta era situat pe o pantă.

Împreună cu prietena ei, o femeie în vârstă de 61 de ani, au plătit un total de 1.133 de lire sterline pentru vacanță și au cerut o rambursare integrală sau o călătorie gratuită.

„Nu m-am plâns niciodată de o vacanță până acum – dar aceasta a fost un dezastru de la început până la sfârșit Eu și prietena mea am plătit-o din pensiile noastre și a fost o luptă să încerc să o finanțăm. Peste 12 luni și vacanta a fost total stricata. Am plâns după.

Am vrut să mergem undeva pe teren plat și nu pe dealuri pentru că avem probleme de mobilitate. În plus, odată ajunse la recepție, ne-au spus că am fost puse la etajul 14, din fericire am fost mutate la etajul doi, și că erau 42 de trepte până la piscina hotelului”, a completat pensionara.