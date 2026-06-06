A cucerit eventul și acum se desparte de Universitatea Craiova: „Vei rămâne mereu parte din familia alb-albastră!“

CE TREBUIE SĂ ȘTII Universitatea Craiova a anunțat despărțirea de Silviu Lung Jr.

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Universitatea Craiova a anunțat o modificare în lot după sezonul istoric încheiat cu eventul. Silviu Lung Jr. și-a încheiat contractul cu formația din Bănie și nu va continua alături de campioana României. Portarul revenise în vara lui 2024 la clubul pentru care a declarat de multe ori că are o afecțiune specială, iar despărțirea vine la scurt timp după sărbătoarea titlului și a Cupei României.

Universitatea Craiova a anunțat despărțirea de Silviu Lung Jr.

Revenit la Universitatea Craiova în vara anului 2024, Silviu Lung Jr. și-a încheiat aventura în Bănie după două sezoane petrecute în tricoul alb-albastru. , readucând titlul de campioană în Craiova după 35 de ani.

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Chiar dacă nu a fost titular incontestabil pe parcursul stagiunii, experiența sa a reprezentat un plus pentru vestiarul echipei pregătite de Filipe Coelho. Odată cu expirarea contractului, cele două părți au decis să meargă pe drumuri separate. În plus, după cucerirea eventului, fostul internațional român a fost „decorat“ de către primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu și , o recunoaștere a legăturii sale speciale cu orașul și cu Universitatea Craiova.

Universitatea Craiova a făcut anunțul prin intermediul unui mesaj publicat pe rețelele de socializare:

„OFICIAL | Mulțumim, Silviu Lung Jr.! Contractul dintre Universitatea Craiova și Silviu Lung Jr. a ajuns la final, iar drumurile noastre se despart aici. A revenit în Cetatea Băniei pentru a îmbrăca tricoul clubului pe care l-a iubit dintotdeauna și își încheie aventura în alb-albastru din postura de câștigător al eventului. Mulțumim pentru modul în care ai apărat mereu blazonul Științei, Silviu! Vei rămâne mereu parte din familia alb-albastră!”, se arată în comunicatul Universității Craiova.

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Silviu Lung Jr. și parcursul la Universitatea Craiova

Silviu Lung Jr. a ajuns în vara anului 2024 la Universitatea Craiova și a adunat 12 apariții oficiale în tricoul campioanei României, fiind una dintre piesele de experiență din lotul alb-albastru. Portarul de 36 de ani a contribuit la parcursul echipei din sezonul în care Universitatea a reușit eventul campionat + Cupa României.

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În prezent, în lotul formației din Bănie se regăsesc mai mulți goalkeeperi, iar concurența este una serioasă pe post. Oltenii îi au la dispoziție pe Laurențiu Popescu, Pavlo Isenko, Alexandru Maxim și João Gonçalves, .

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Astra, Kayserispor, Al-Raed, Poli Iși și Universitatea Craiova sunt echipele la care Lung Jr. a evoluat în carieră.

100 de mii de euro este cota de piață a lui Silviu Lung Jr, potrivit transfermarkt.com.

Vasile Mogoș a plecat și el de la U. Craiova. Și-a luat rămas-bun cu un mesaj emoționant

Deși nu a fost unul dintre jucătorii cu foarte multe meciuri disputate în acest sezon, Vasile Mogoș a fost o piesă importantă în vestiarul Universității Craiova. Toți colegii l-au caracterizat drept omul care a adus starea de bine de care echipa avea nevoie.

Aventura lui Vasile Mogoș la Universitatea Craiova se încheie aici. Fundașul a cucerit titlul și Cupa României, însă va reveni în Italia. Jucătorul a precizat că își dorește să fie alături de familie, iar în cazul în care nu își va găsi o echipă este dispus chiar să se retragă din fotbal.

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Mesajul emoționant al lui Vasile Mogoș după plecarea de la Universitatea Craiova

Vasile Mogoș a postat un mesaj cu totul special pe rețelele de socializare. Fotbalistul a ținut să le mulțumească colegilor pentru sezonul de vis petrecut la Universitatea Craiova, dar și fanilor pentru sprijinul necondiționat primit.

„Uneori, cele mai frumoase capitole se încheie cu un amestec de nostalgie și recunoștință. Acest ultim an și jumătate petrecut la Universitatea Craiova a fost mai mult decât o etapă profesională, a fost o călătorie trăită cu inima. Să ridicăm Cupa și trofeul de campioni împreună… Acele clipe de magie sunt întipărite pentru totdeauna în sufletul meu. Sunt amintiri pe care le voi purta cu mine oriunde mă va duce viitorul. Dar, dincolo de trofee, rămân cu voi, fanii. Căldura voastră, pasiunea și atmosfera incredibilă pe care ați creat-o la fiecare meci au fost motorul nostru. Vă mulțumesc că m-ați primit ca pe unul de-al vostru și că ați fost alături de noi la fiecare pas.

Mulțumesc conducerii, domnului Mihai Rotaru, lui Mario Felgueiras și lui Mister Mirel Rădoi, fără de care acest transfer nu ar fi fost posibil. Mulțumesc colegilor, în special lui Nicușor Bancu, care în fiecare zi îmi spunea bancuri noi și mă făcea mereu fericit, și lui Ștefan Baiaram, care m-a suportat, săracu’, un an și jumătate în cameră. Mulțumesc lui Mister Filipe Coelho și staff-ului, precum și fiecărui om care a făcut parte din această experiență de neuitat. De asemenea, vreau să le mulțumesc tuturor băieților de la Barbacoa, care în fiecare zi au avut grijă de mine. Plec cu inima plină. Craiova va rămâne mereu parte din mine. Vă mulțumesc pentru tot!”, a scris Mogoș.