A cucerit medalia de aur în proba de 100 metri, iar acum spune ce face pentru a fi în formă. Ce activitate o relaxează

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Descoperă în rândurile de mai jos cine este sportiva care a cucerit o medalie de aur la o competiție de renume, iar acum spune ce face pentru a-și relaxa complet creierul. E o activitate ce poate fi dusă la bun sfârșit de toată lumea.

Ocupația care o ajută pe noua senzație din atletismul britanic

Amy Hunt (24 ani) este cea mai tânără revelație a sportului din . De-a lungul carierei sale a câștigat medalia de argint la 4 × 100 m la Jocurile Olimpice de vară din 2024. În palmaresul ei se găsește și medalia de argint la 200 m la Campionatele Mondiale de Atletism din 2025, de la Tokyo. Anul acesta a câștigat aurul la 100 de metri la Campionatele Europene de la Birmingham.

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Atleta a realizat un timp impresionant în cadrul acestui concurs, de doar 11 secunde. Această performanță a atras atenția asupra sa, mulți oameni dorind să afle cum se antrenează sau ce face în timpul liber. Într-un interviu pe care l-a acordat jurnaliștilor de la a făcut o dezvăluire incredibilă.

Sportiva are o ocupație extrem de simplă care o ajută să se concentreze extrem de bine înainte de competiții. Ea a mărturisit că adoră să facă integrame pentru a-și menține creierul mereu antrenat. Cuvintele încrucișate reprezintă o pasiune pentru ea și o latură mai puțin obișnuită pentru o atletă de elită.

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Acest lucru arată că nu se definește doar prin sport, ci are și interese intelectuale. Mai mult decât atât, îi place foarte mult să învețe. În paralel cu sportul Amy Hunt a urmat cursurile prestigioasei universități Cambridge. Tânăra s-a axat pe limba și literatura engleză, încurajând întotdeauna oamenii să nu-și neglijeze studiile.

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”Îmi trezește creierul fără să fiu nevoită să mă gândesc prea mult”

Are acest sfat în special pentru sportivii de performanță care din lipsă de timp aleg să se focuseze doar pe un singur lucru. Amy Hunt recunoaște că este o persoană care se încarcă cu energie pozitivă și prin muzică. are gusturi neobișnuite pentru vârsta sa, din playlist făcând parte Abba, Queen și cântecele rap. Atunci când vrea să elimine emoțiile alege de fiecare dată Megan Thee Stallion.

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„Îmi trezește creierul fără să fiu nevoită să mă gândesc prea mult. Întotdeauna am făcut asta. Ne jucăm chiar și la antrenamente, în fiecare zi suntem concentrați să ghicim cât mai multe cuvinte la Wordle sau Spelling Bee. Antrenorul are mereu grijă să fiu relaxată. De fiecare dată când o ascult pe Megan Thee Stallion sunt veselă și optimistă.

Adevărul e că nu mai poți să fii nervoasă când asculți asta. E și un pic de Mamma Mia acolo, înncerc să nu fiu prea serioasă. Într-o conferința de presă am făcut referire la una dintre melodiile mele preferate de la Queen – I want it all. Nu sunt genul de persoană care se rușinează când vine vorba despre lucrurile pe care știe că le poate face.

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Am atât de multă încredere în mine pentru că văd tot ce fac în fiecare zi, la antrenamente”, a dezvăluit Amy Hunt, mai arată sursa citată mai devreme. Puzzle-ul este un alt joc care îi „ține creierul în funcțiune”. Atleta britanică adoră să gătească și iubește să exploreze arta și diferite culturi, cum ar fi cea italiană.