A dat antrenoratul în Bundesliga pe McDonald’s! Turnura incredibilă a carierei unui fost tehnician din Germania

Un fost antrenor din Bundesliga a luat o decizie radicală! A renunțat la postul de tehnician la nivel înalt și a ales o carieră la McDonald’s, celebrul lanț fast-food
Ciprian Păvăleanu
01.01.2026 | 12:51
A dat antrenoratul in Bundesliga pe McDonalds Turnura incredibila a carierei unui fost tehnician din Germania
Cariera unui fost antrenor din Bundesliga a luat o turnură incredibilă. Foto: Thomas Hürner/oh
Cariera unui fost antrenor din Bundesliga a luat o turnură incredibilă. El a renunțat la poziția sa de antrenor și a ales să se ocupe de două restaurante McDonald’s.

A renunțat la antrenorat în Bundesliga și a ales o carieră la McDonald’s

Alexander Nouri, fostul antrenor din Bundesliga, a decis să facă o schimbare radicală în cariera sa. După ultima sa experiență din 2022, el a pus capăt aventurii sale ca tehnician și va deveni administratorul a două restaurante McDonald’s.

Germanul de origine iraniană a jucat timp de 14 ani fotbal, iar licența de antrenor profesionist a obținut-o în 2016, când șef de promoție a fost Julian Nagelsmann. Apogeul său a fost chiar în primul său sezon, când a condus de pe bancă echipa sa de suflet, Werder Bremen. Obiectivul său principal a fost evitarea retrogradării, însă la finalul stagiunii el a ratat la mustață calificarea pentru cupele europene. În sezonul 2016/2017, Werder Bremen a avut o serie spectaculoasă de 11 meciuri fără înfrângere, dintre care 9 au fost victorii. Alb-verzii s-au clasat pe poziția a 8-a, însă din acel moment cariera sa a cunoscut un declin.

După un start slab în noul sezon, Nouri a plecat la FC Ingolstadt, după care a fost interimar la Hertha Berlin, dar și antrenor secund la naționala Statelor Unite ale Americii. Ultima sa experiență a fost în Grecia, la Kavala, urmând să se retragă complet din antrenorat.

Alexander Nouri a făcut paralela între antrenorat și administrarea unui McDonald’s: „Sunt asemănătoare”

Nouri va începe administrarea celor două restaurante McDonald’s din ianuarie 2026. Unul dintre ele se află în Herzogenrath, iar celălalt în localitatea învecinată, Kohlscheid. Fostul antrenor, în vârstă de 46 de ani, a făcut o paralelă între antrenorat și administrarea unui fast-food:

„În cele din urmă, ambele lumi înseamnă să știi să lucrezi cu oamenii. În fotbal sunt jucătorii, aici sunt angajații. Dar principiul de bază este același: trebuie să înțelegi cine se află în fața ta, ce îl motivează și de ce are nevoie pentru a performa”, a spus Nouri pentru publicația germană Süddeutsche Zeitung

De asemenea, el a dezvăluit că avea nevoie de stabilitate în viața sa, ceea ce fotbalul nu-i putea oferi. Nouri și-a a adus aminte de un citat pe care l-a învățat la școala de antrenori: „Când semnezi contractul, semnezi și concedierea”, a mai spus el.

