A dat antrenoratul în Bundesliga pe McDonald’s! Turnura incredibilă a carierei unui fost tehnician din Germania

Cariera unui fost antrenor din Bundesliga a luat o turnură incredibilă. El a renunțat la poziția sa de antrenor și a ales să se ocupe de două restaurante McDonald’s.

Alexander Nouri, fostul antrenor din Bundesliga, a decis să facă o schimbare radicală în cariera sa. După ultima sa experiență din 2022, el a pus capăt aventurii sale ca tehnician și va deveni administratorul a două restaurante McDonald’s.

Germanul de origine iraniană a jucat timp de 14 ani fotbal, iar licența de antrenor profesionist a obținut-o în 2016, când . Apogeul său a fost chiar în primul său sezon, când a condus de pe bancă echipa sa de suflet, Werder Bremen. Obiectivul său principal a fost evitarea retrogradării, însă la finalul stagiunii el a ratat la mustață calificarea pentru cupele europene. În sezonul 2016/2017, Werder Bremen a avut o serie spectaculoasă de 11 meciuri fără înfrângere, dintre care 9 au fost victorii. Alb-verzii s-au clasat pe poziția a 8-a, însă din acel moment cariera sa a cunoscut un declin.

După un start slab în noul sezon, Nouri a plecat la FC Ingolstadt, după care a fost interimar la Hertha Berlin, dar și antrenor secund la naționala Statelor Unite ale Americii. Ultima sa experiență a fost în Grecia, la Kavala, urmând să se retragă complet din antrenorat.

Alexander Nouri a făcut paralela între antrenorat și administrarea unui McDonald’s: „Sunt asemănătoare”

Nouri va începe din ianuarie 2026. Unul dintre ele se află în Herzogenrath, iar celălalt în localitatea învecinată, Kohlscheid. Fostul antrenor, în vârstă de 46 de ani, a făcut o paralelă între antrenorat și administrarea unui fast-food:

„În cele din urmă, ambele lumi înseamnă să știi să lucrezi cu oamenii. În fotbal sunt jucătorii, aici sunt angajații. Dar principiul de bază este același: trebuie să înțelegi cine se află în fața ta, ce îl motivează și de ce are nevoie pentru a performa”, a spus Nouri pentru publicația germană Süddeutsche Zeitung

De asemenea, el a dezvăluit că avea nevoie de stabilitate în viața sa, ceea ce fotbalul nu-i putea oferi. Nouri și-a a adus aminte de un citat pe care l-a învățat la școala de antrenori: „Când semnezi contractul, semnezi și concedierea”, a mai spus el.