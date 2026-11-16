Sport

A dat Bacalaureatul într-un hotel din România, iar acum a ajuns la naționala Angliei!

Alex Bodnariu
16.11.2026 | 19:39
A dat Bacalaureatul intrun hotel din Romania iar acum a ajuns la nationala Angliei
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Povestea neștiută a lui Josh King în România! A dat examenele într-un hotel, în timpul Campionatului European
La doar 19 ani, a ajuns în naționala Angliei, dar puțini știu ce legătură are cu România. Anul trecut a susținut trei examene într-un hotel din țara noastră
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Josh King (19 ani), una dintre marile speranțe ale fotbalului englez, are o legătură mai puțin știută cu România! Mijlocașul lui Fulham, convocat în premieră de Thomas Tuchel la naționala de seniori a Angliei, a susținut anul trecut examenele de final de liceu într-un hotel din țara noastră. Totul s-a întâmplat în timp ce participa la Campionatul European U19, organizat în România.

Josh King, convocat în premieră la naționala Angliei! Thomas Tuchel a surprins pe toată lumea

La doar 19 ani, Josh King a primit una dintre cele mai importante vești ale carierei. Pe 6 noiembrie, Thomas Tuchel l-a inclus pentru prima dată într-un lot oficial al naționalei de seniori a Angliei, pentru meciurile cu Croația și Spania din Nations League.

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Fotbalistul lui Fulham nu era însă un necunoscut pentru Tuchel. King participase deja la un cantonament de pregătire al primei reprezentative, înaintea Campionatului Mondial din 2026, când a avut ocazia să lucreze alături de Jude Bellingham și Harry Kane. Evoluțiile sale din Premier League l-au convins pe selecționer că merită o șansă.

Povestea neștiută a lui Josh King în România! A dat examenele într-un hotel, în timpul Campionatului European

În vara anului 2025, Josh King a venit în România alături de naționala U19 a Angliei, pentru Campionatul European. Englezii au participat la turneul final sub comanda selecționerului Will Antwi, într-o grupă cu Norvegia, Germania și Țările de Jos. King tocmai încheiase ultimul an de liceu și trebuia să susțină examenele A-level, echivalentul britanic al examenelor de final de studii preuniversitare.

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King nu a renunțat nici la școală, nici la fotbal. În timp ce colegii săi se pregăteau pentru meciurile de la EURO U19, englezul a susținut examenele într-o cameră a hotelului în care era cazată delegația. Mijlocașul a povestit ulterior experiența într-un interviu acordat Federației Engleze de Fotbal.

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Ce note a luat Josh King la examenele susținute în România! A studiat matematica, franceza și psihologia

King a povestit că a studiat timp de doi ani pentru examenele A-level, la trei materii: franceză, matematică și psihologie. A obținut calificativele A, C și D, fără să precizeze ce notă a primit la fiecare disciplină. Astfel, fotbalistul a promovat toate cele trei examene, deși se afla în cantonament cu echipa națională.

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Chiar dacă a promovat examenele, King a recunoscut că și-ar fi dorit rezultate mai bune. „Au mers bine”, a declarat mijlocașul, înainte să adauge: „Mi-aș fi dorit să mă descurc mai bine”. Fotbalistul a urmat cursurile prestigioasei Hampton School, din sud-vestul Londrei, unde obținuse anterior rezultate excelente la examenele GCSE, susținute de elevii britanici în jurul vârstei de 16 ani. Tatăl său este avocat, iar mama sa, Michelle, lucrează la o cercetare doctorală despre anemia falciformă.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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