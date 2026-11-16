A dat Bacalaureatul într-un hotel din România, iar acum a ajuns la naționala Angliei!

ADVERTISEMENT

Josh King (19 ani), una dintre marile speranțe ale fotbalului englez, are o legătură mai puțin știută cu România! Mijlocașul lui Fulham, convocat în premieră de Thomas Tuchel la naționala de seniori a Angliei, a susținut anul trecut examenele de final de liceu într-un hotel din țara noastră. Totul s-a întâmplat în timp ce participa la Campionatul European U19, organizat în România.

Josh King, convocat în premieră la naționala Angliei! Thomas Tuchel a surprins pe toată lumea

La doar 19 ani, Josh King a primit una dintre cele mai importante vești ale carierei. Pe 6 noiembrie, l-a inclus pentru prima dată într-un lot oficial al naționalei de seniori a Angliei, pentru meciurile cu Croația și Spania din Nations League.

ADVERTISEMENT

Fotbalistul lui Fulham nu era însă un necunoscut pentru Tuchel. King participase deja la un cantonament de pregătire al primei reprezentative, înaintea Campionatului Mondial din 2026, când a avut ocazia să lucreze alături de Jude Bellingham și Harry Kane. Evoluțiile sale din Premier League l-au convins pe selecționer că merită o șansă.

Povestea neștiută a lui Josh King în România! A dat examenele într-un hotel, în timpul Campionatului European

În vara anului 2025, Josh King a venit în România alături de naționala U19 a Angliei, pentru . Englezii au participat la turneul final sub comanda selecționerului Will Antwi, într-o grupă cu Norvegia, Germania și Țările de Jos. King tocmai încheiase ultimul an de liceu și trebuia să susțină examenele A-level, echivalentul britanic al examenelor de final de studii preuniversitare.

ADVERTISEMENT

King nu a renunțat nici la școală, nici la fotbal. În timp ce colegii săi se pregăteau pentru meciurile de la EURO U19, englezul a susținut examenele într-o cameră a hotelului în care era cazată delegația. Mijlocașul a povestit ulterior experiența într-un interviu acordat Federației Engleze de Fotbal.

ADVERTISEMENT

Ce note a luat Josh King la examenele susținute în România! A studiat matematica, franceza și psihologia

King a povestit că a studiat timp de doi ani pentru examenele A-level, la trei materii: franceză, matematică și psihologie. A obținut calificativele A, C și D, fără să precizeze ce notă a primit la fiecare disciplină. Astfel, fotbalistul a promovat toate cele trei examene, deși se afla în cantonament cu echipa națională.

ADVERTISEMENT

Chiar dacă a promovat examenele, King a recunoscut că și-ar fi dorit rezultate mai bune. „Au mers bine”, a declarat mijlocașul, înainte să adauge: „Mi-aș fi dorit să mă descurc mai bine”. Fotbalistul a urmat cursurile prestigioasei Hampton School, din sud-vestul Londrei, unde obținuse anterior rezultate excelente la examenele GCSE, susținute de elevii britanici în jurul vârstei de 16 ani. Tatăl său este avocat, iar mama sa, Michelle, lucrează la o cercetare doctorală despre anemia falciformă.