A dat contoarul peste cap, după ce a fost pipăit pe teren! Erling Haaland a marcat mai mult decât toată naționala României: cifre absolut monstruoase

Erling Haaland s-a dezlănțuit în aceste preliminarii și a ajuns să aibă mai multe goluri la națională decât meciuri jucate
Catalin Oprea
17.11.2025 | 10:45
Erling Haaland este noul golgheter al preliminariilor CM 2026 FOTO X
Norvegia a administrat o nouă corecție Italiei, pe care a învins-o în deplasare cu 4-1, și s-a calificat la Campionatul Mondial din 2026. Succesul a venit după ce, în meciul tur, nordicii bătuseră naționala peninsulară cu 3-0. Norvegia s-a calificat la Mondiale, după ce ultima ei prezență la turneul final data din 1998, asemenea României.

Erling Haaland a înscris 16 goluri în aceste preliminarii

Performanța norvegienilor nu ar fi fost posibilă fără aportul mai mult decât consistent al vedetei Erling Haaland. După meciurile din acest weekend, atacantul lui Manchester City a devenit noul golgheter al preliminariilor. El a ajuns la 16 goluri, depășindu-l pe Ali Amoez, de la Qatar, care avea 12 goluri.

Haaland a dat două goluri cu Italia și două cu Estonia. Luna trecută, el a marcat de trei ori cu Israelul. În luna septembrie, a dat cinci goluri Moldovei, iar în iunie a marcat în poarta Italiei și a Estoniei.

Anterior, în martie înscrise în meciurile cu Israel și tot cu Moldova. Are 16 goluri în aceste preliminarii, dar un total de 17 pentru echipa națională în ultimul an, deoarece a marcat și într-un amical cu Finlanda.

Starul de la Manchester City a marcat mai mult decât România sau Germania

Haaland a terminat cu gol ultimele 11 meciuri ale naționalei Norvegiei, doborând un record care data din anii 1960. El este unul dintre puținii fotbaliști din istorie care are mai multe goluri decât meciuri la națională. Până la 25 de ani, a jucat 48 de meciuri pentru Norvegia și a punctat de 55 de ori.

În actualele preliminarii, Erling Haaland a marcat dublu decât orice alt jucător european. La mare distanță de el se află Memphis Depay (Olanda) și Marko Arnautovic (Austria), care au înscris de câte opt ori.

Mergând și mai departe cu analiza, Haaland a dat cu patru goluri mai mult decât naționala României, în acest aceste preliminarii.El a marcat mai mult și decât Germania, Elveția, Danemarca sau Polonia.

Mancini l-a atins pe fund pe Haaland în timpul meciului

Aseară, după ce a demolat Italia, chiar la ea acasă, Haaland a povestit un episod bizar. „La 1-1, Mancini (n.r. fundaș la AS Roma) a început să mă atingă pe fund. L-am întrebat ce face, apoi m-am agitat puțin și i-am spus că îi mulțumesc că m-a motivat. Am marcat două goluri ulterior, am câștigat cu 4-1 și îi mulțumesc foarte mult.

Sunt fericit și ușurat. A fost multă presiune, dar a fost și distractiv. Cred că este startul a ceva măreț pentru Norvegia. Acum putem, în sfârșit, să ne gândim la Cupa Mondială, având în vedere că ne-am califica”, a spus Haaland, potrivit TV2.

Haaland va fi prezent la Cupa Mondială din 2026, egalând performanța tatălui său. Alfie Haaland a jucat pentru Norvegia la World Cup 1994. El a bifat atunci două partide, însă nu a mai prins lotul și pentru CM 1998.

