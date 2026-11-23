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. Elevii lui Cristi Chivu au primit golul egalizator în primul minut de prelungire, din penalty, de la Franck Kessie, iar diferența față de liderul Lazio s-a mărit la trei puncte. Atât Chivu cât și jucătorii săi au fost puternic criticați.

Reacție dură față de Cristi Chivu după Atalanta – Inter 4-4

La finalul partidei din Lombardia, jurnalistul , Jacopo Marchesi, a analizat cursul partidei de pe Stadio Atleti Azzurri d’Italia. Acesta l-a lăudat pe . Totuși, adevărata surpriză a fost reacția categorică a elevilor lui Maurizio Sarri. Marchesi a subliniat forța de care a dat dovadă Atalanta pentru a obține un punct în partida cu Inter.

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”Echipa lui Cristian Chivu a condus practic tot meciul, avându-l în prim-plan pe extraordinarul Francesco Pio Esposito, autorul unui hat-trick, dar a fost egalată în prelungiri, după penalty-ul transformat de Franck Kessie.

O revenire de caracter pentru echipa lui Maurizio Sarri, capabilă să depășească momentele dificile și să mai atenueze, cel puțin parțial, criticile din ultimele săptămâni. După două victorii convingătoare lui Feyenoord și Como, ambele fără gol primit, Inter a primit 4 goluri într-o singură seară”, a scris Jacopo Marchesi.

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Despre Cristi Chivu, jurnalistul italian . Acesta îl consideră părtaș la dezastrul lui Inter, care a risipit de trei ori avantajul de două goluri. Tehnicianul român ar fi gestionat greșit partea a doua a partidei de la Bergamo, iar o schimbare făcută de acesta ar fi dat Atalantei șansa de a reveni pe tabelă.

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”A făcut o schimbare «a la Inzaghi», l-a înlocuit pe Sucic, avertizat cu cartonaș galben, cu Mkhitaryan, cerându-le jucătorilor să mențină intensitatea ridicată, în condițiile în care Atalanta era în creștere. Poate a avut ghinion la golul primit de Atalanta, însă este vinovat, alături de echipă, pentru că nu a închis mai devreme partida”, a continuat Jacopo Marchesi.

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Inter a căzut pe locul 3 în Serie A

Elevii lui Cristi Chivu au făcut un pas în spate în drumul spre un nou Scudetto. După remiza contra Atalantei, din etapa 12, nu doar avantajul față de Lazio a crescut la trei puncte, dar Inter a pierdut și poziția secundă. În prezent, ”nerazzurrii” se află pe locul 3 în Serie A, cu 29 de puncte, la o lungime în spatele locului doi, AS Roma.

Pentru trupa de pe ”Giuseppe Meazza”, urmează duelul de pe teren propriu cu VfB Stuttgart, din etapa 5 a fazei principale din Liga Campionilor, miercuri, de la ora 22:00. Elevii lui Chivu nu mai au voie să facă pași greșiți pentru a termina în primele opt clasate. După testul împotriva trupei germane, Inter va reveni în Serie A și va întâlni, sâmbătă, 28 noiembrie, la Milano, echipa patronată de Dan Șucu, Genoa.